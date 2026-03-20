Kombinationstjänst sjuksköterska och vårdsamordnare
Capio Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Nynäshamn Visa alla sjuksköterskejobb i Nynäshamn
2026-03-20
, Trosa
, Salem
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Nynäshamn
, Huddinge
, Botkyrka
, Södertälje
, Gnesta
eller i hela Sverige
Om oss Trivs du med omväxling och vill arbeta både på vårdavdelning och som vårdsamordnare med samordningsansvar varannan vecka?
På vår gemytliga geriatriska avdelning i vackra Nynäshamn erbjuder vi nu en kombinationstjänst - en chans att vara med och utveckla vårt nya arbetssätt.
Hos oss:
• Tillhör du ett engagerat team bestående av sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, kurator, fysioterapeut och arbetsterapeut.
• Möter du en bred patientgrupp med fokus på infektioner, hjärt-/kärlsjukdomar, KOL, diabetes samt rehabilitering efter stroke eller ortopediska skador.
• Arbetar du på en modern slutenvårdsavdelning med 22 platser, och vårdar patienter från hela Stockholms län, med särskild tyngdpunkt från Nynäshamn.
• Nära samarbete med andra vårdgivare och biståndshandläggare.
• Vi har direktintag dygnet runt från akutsjukhus, ambulans, vårdcentraler och hemmet - vilket skapar en dynamisk och lärorik arbetsmiljö.
Din roll Här får du vara med och påverka - varje dag. Som sjuksköterska blir du en självklar del i vårt tvärprofessionella team där du både planerar och utför varierande vårduppgifter och som vårdsamordnare blir du en nyckelperson för säkra och trygga utskrivningar för våra patienter när de lämnar vårdavdelningen. Du kommer att arbeta varannan vecka dagtid och varannan vecka blandade pass så som dag och kväll samt var fjärde helg.
Omvårdnadsinsatser
Läkemedelshantering
Dokumentation i Frisq, TakeCare och LifeCare
Medicintekniska arbetsuppgifter
Kontakt med andra vårdgivare samt biståndshandläggare
Vi söker dig som är trygg i din kompetens med några års erfarenhet som sjuksköterska, har god förmåga att prioritera och ansvarstagande attityd. Du uppskattar att samarbeta och är duktig på att skapa en positiv stämning.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning tillämpas
Omfattning: Heltid, 40 timmar/ vecka. 20 timmar administrativ tid samt 20 timmar vårdarbete.
Sysselsättningsgrad: 100 %, deltid kan diskuteras
Lön: Månadslön
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi erbjuder dig
Individuell lönesättning
15 000 kr i signingbonus för nya kollegor
Individuell introduktion
Trygga kollektivavtal
Flexibla möjligheter till hel- eller deltidsanställning
Friskvårdsbidrag - din hälsa är viktig!
Möjligheter till kompetensutveckling
Fredagsfrukost - gemenskap varje vecka
Om dig Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har några års erfarenhet i yrket. Har du erfarenhet från geriatrisk vård ser vi det som ett extra plus. Vi värdesätter ansvarskänsla, ett positivt bemötande och att du bidrar till god arbetsmiljö för både patienter och kollegor. Du behöver vara flexibel, ha god simultanförmåga och trivas med att prioritera och snabbt växla mellan olika arbetsuppgifter, även i pressade situationer där ditt stöd kan behövas på flera håll. Flytande svenska i både tal och skrift är ett krav. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
Publicerat: 20260320 Sista dag att ansöka är 20260420
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7400854-1903992".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Idunvägen 1 (visa karta
)
149 31 NYNÄSHAMN
Capio Jobbnummer
9809325