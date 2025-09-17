Kombinationstjänst lokalvårdare med spetskompetens/samordnare
Karlskrona kommun, Drift- och serviceförvaltningen / Städarjobb / Karlskrona Visa alla städarjobb i Karlskrona
2025-09-17
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlskrona kommun, Drift- och serviceförvaltningen i Karlskrona
I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.
Serviceenhetens uppgift är att driva verksamheterna lokalvård i våra skolverksamheter samt våra kommunala verksamheter och anläggningar.
Då du ska arbeta i skolmiljö krävs det att du uppvisar utdrag från belastningsregistret. Enheten leds av enhetschefer som lyder under Kost- och serviceavdelningen.Publiceringsdatum2025-09-17Arbetsuppgifter
Att utföra fönsterputs/städning på hög höjd, golvvård, storstäd, byggstäd samt flyttstäd.
Räkna och tidssätta arbete inom lokalvård. Ekonomi och budgetuppföljning. Kvalitetsuppföljning av uppdraget. Jobba med viss bemanning.
En del av tjänsten kommer innebära att implementera vårt nya system för lokalvård. Rekrytering och intervjuer sker löpande varför tjänsten kan komma att tillsättas innan annonserings tiden är slut.Kvalifikationer
B körkort
Krav på minst fem års erfarenhet som samordnare och minst fem års erfarenhet inom specialstäd så som förnsterputs, höghöjdsstäd, golvvård, byggstäd och sanering.
Krav på utbildning och dokumenterad kunskap i ovan nämnda.
Krav på mycket goda IT-kunskaper.
Krav på kunskap och dokumenterad erfarenhet i minst tre år med att prissätta arbeten inom lokalvård.
Krav på dokumenterad erfarenhet att arbeta med kvalitetsuppföljning av lokalvård.
Kunna kommunicera väl i svenska språket både i tal och skrift.
Meriterande om man arbetat med arbetsledning och bemanning.
Vi söker en problemlösare som kan analysera situationer, identifiera lösningar och utveckla effektiva, genomförbara strategier för att övervinna utmaningar.
Vi söker dig som är en affärsmässig tänkare med en stark förståelse för vad som driver framgång.
Vi söker dig som sätter kundens behov i centrum. Du visar genuint intresse för andras frågor och hjälper aktivt till att lösa deras problem.
Vi söker en medarbetare som trivs i en dynamisk arbetsmiljö. Du behöver ha förmåga att förändra ditt arbetssätt för att möta nya utmaningar och krav, samt visa flexibilitet i ditt tänkande och agerande för att hantera förändringar effektivt.
Vi söker dig som har förmågan att organisera och strukturera arbetet på ett effektivt sätt. Du är bra på att prioritera uppgifter och samordna resurser för att nå kort- och långsiktiga mål.
Vi söker dig som självständigt söker upp nya utmaningar, får saker att ske och drar igång aktiviteter och projekt.
Vi söker en person med förmåga att påverka och inspirera andra. Du kan tydligt kommunicera idéer och visioner för att engagera teamet och intressenter.
Vi söker dig som trivs med att arbeta i team och strävar efter gemensamma mål. Det är naturligt för dig att kompromissa samt att dela med dig av information och kunskap.
Vi söker dig som är kommunikativ och tydlig. Du har förmåga att lyssna aktivt för att förstå andras perspektiv och ge och ta konstruktiv feedback.
Vi söker dig som är serviceinriktad. Du visar genuint intresse för kunder och deras frågeställningar och problem.
ÖVRIGT
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C277464". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskrona kommun
(org.nr 212000-0829) Arbetsplats
Karlskrona kommun, Drift- och serviceförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Jessica Muñoz jessica.munoz@karlskrona.se 0455-321381 Jobbnummer
9512651