Kombinationstjänst Lärare Karungi skola - Arbetslagsresurs
Haparanda kommun / Grundskollärarjobb / Haparanda Visa alla grundskollärarjobb i Haparanda
2026-06-17
, Kalix
, Övertorneå
, Överkalix
, Luleå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Haparanda kommun i Haparanda
Välkommen till barn- och ungdomsförvaltningen – där framtidens medborgare formas! Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 19 år. Tillsammans arbetar vi mot visionen att skapa en utbildningsmiljö i toppklass.Hos oss får du chansen att vara en del av en inspirerande och utvecklande miljö där varje barns och ungdoms potential tas till vara. Vi söker nu engagerade och passionerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens utbildning i Haparanda.Är du redo att göra skillnad och bidra till att skapa en ljusare framtid för våra unga? Kom och bli en del av vårt dedikerade team!
Om Karungi skola
Karungi skola är en mindre skola där närhet, trygghet och goda relationer står i centrum. Vi arbetar aktivt för att skapa en inkluderande lärmiljö där varje elev ges möjlighet att lyckas utifrån sina förutsättningar. Här är samarbete en självklar del av vardagen och alla bidrar till helheten.
Tjänsten är en kombination av:
Undervisning i aktuellt ämnesområde på lågstadiet samt schemalagd tid på fritidshem
Arbetslagsresurs och fritidshem: Tjänstens innehåll anpassas utifrån verksamhetens behov och din kompetens.Publiceringsdatum2026-06-17Arbetsuppgifter
planera, genomföra och följa upp undervisning enligt läroplan
bidra till trygga och inkluderande lärmiljöer
nära samarbete med engagerade kollegor i arbetslag
arbeta målmedvetet för att ge alla elever bästa möjliga förutsättningar att lyckas
en arbetsmiljö där struktur, trygghet och relationsskapande är centralt
möjlighet att påverka undervisningen och bidra i skolans utvecklingsarbete
Din profil:
är legitimerad lärare åk f-3
har god förmåga att leda undervisning och skapa studiero
har ett tydligt elevfokus i ditt arbete
är flexibel och lösningsinriktad
trivs i en varierad roll
Erfarenhet av undervisning i lågstadiet är meriterande.
Vi erbjuder
En liten skola med närhet mellan elever och personal
Ett engagerat arbetslag med god samarbetskultur
Möjlighet att påverka och bidra till skolans utveckling
En meningsfull och varierad tjänst
Omfattning: Heltid, 70% lärartjänst, 30% fritids, arbetslagsresurs
Anställning under läsåret 2026/2027 till och med 20270805
Tillträde: Enligt överenskommelse
Urval och intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Mer information om vår organisation och kommun hittar du på haparanda.se och nykommun.se (https://www.haparanda.se)(https://www.nykommun.se/kommun/haparanda/)Vi
undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haparanda Kommun
(org.nr 212000-2775)
953 34 HAPARANDA Arbetsplats
Haparanda Stad Kontakt
Rektor
Anders Resin anders.resin@haparanda.se +4692226221 Jobbnummer
9968655