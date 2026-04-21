Kombinationstjänst läkare till Närsjukvårdsteamet SkaS
2026-04-21
Skaraborgs Sjukhus - där engagemang, omtanke och kompetens möts.
Med över 4 000 medarbetare inom ett trettiotal specialistområden arbetar vi tillsammans för att bedriva trauma- och specialistsjukvård i framkant. Vår verksamhet finns i hela Skaraborg - och vi gör skillnad för våra invånare varje dag.
Hos oss möter du kollegor som stöttar varandra i en miljö där det finns utrymme att utvecklas och ta ansvar. Bli en del av vårt team och bidra tillsammans med oss.
Läs mer på http://www.vgregion.se/skas
SkaS mobila Närsjukvårdsteam erbjuder dig som läkare en unik möjlighet att prova på ett spännande uppdrag. Du kombinerar din ordinarie tjänst med ditt nya uppdrag genom att växelvis tjänstgöra mellan din ordinarie enhet och Närsjukvårdsteamet i en kombinationstjänst. Tjänstgöring sker på respektive enhet under 1-3 veckor i taget. Upplägget kan anpassas efter önskemål. Då uppdraget innefattar verksamhet för hela Skaraborg så utgår teamet från både sjukhuset Skövde och sjukhuset Lidköping.
Rutin regiongemensamt ramverk för kombitjänster
SkaS mobila Närsjukvårdsteam är sjukhusets förlängda arm och arbetar i hemmet hos patienter i hela Skaraborg. Närsjukvårdsteamets uppdrag kommer från SkaS alla vårdenheter och akutmottagning, den prehospitala vården, Sjukvårdens Larmcentral samt den regionala och kommunala primärvården. Verksamheten är uppdragsbaserad med syfte att öka förutsättningarna för specialiserad vård i hemmet, minska oplanerad slutenvård och akutbesök eller ersätta inneliggande vård.
I takt med att alltmer vård kan skötas utanför sjukhuset söker vi nu dig som vill vara med och utveckla Närsjukvårdsteamet som en alternativ vårdform.Dina arbetsuppgifter
I din roll som läkare i Närsjukvårdsteamet:
ansvarar du för planering av den medicinska vården
bedömer inkomna uppdrag och initierar vård i hemmet som kan ersätta eller förkorta slutenvård
utför hembesök tillsammans med sjuksköterskor eller genomför digitala vårdmöten
samverkar med kollegor, vårdgrannar och andra vårdenheter dagligen
är du delaktig i och är med och driver verksamhetens utveckling
Du kommer att arbeta tillsammans med en välfungerande grupp sjuksköterskor från olika verksamhetsområden på sjukhuset och i ambulansverksamheten. Vi arbetar tillsammans för att ge patienten en trygg och säker vård i hemmet. Kvalifikationer
Svensk läkarlegitimation med specialistkompetens.
Kompetens och erfarenhet inom internmedicin, kardiologi, infektion eller geriatrik är en fördel. Annan specialitet är också välkommen att söka då stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Du har lätt för att samarbeta, har god kommunikationsförmåga och en helhetssyn med patienten i fokus. Vi värdesätter förmåga till god samverkan, då arbetet innebär många kontaktytor med vårdgrannar och kollegor.
Du har intresse av att delta i utvecklingsarbeten för att förbättra vården för Skaraborgs invånare.Övrig information
Tveka inte att söka om du tycker att det låter som ett spännande uppdrag.
Intervjuer och urval sker löpande.Körkortskrav
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken www.vgregion,se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om Lön, ersättning och förmåner - det här får du som medarbetare i VGR.Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Sista dag att ansöka är 2026-05-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
541 85 SKÖVDE Arbetsplats
Skaraborgs Sjukhus, * Verksamhetsområde 4, Närsjukvårdsteam Skaraborg Kontakt
Charlotta Smedberg, enhetschef 072-2031997 Jobbnummer
9867717