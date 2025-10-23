Kombinationsroll för distriktssköterska - kliniskt arbete och chefsansva...
Palmelind Konsult AB / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2025-10-23
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Palmelind Konsult AB i Malmö
, Vellinge
, Lund
, Trelleborg
, Eslöv
eller i hela Sverige
Vi söker dig som är en engagerad och erfaren distriktssköterska som vill kombinera ditt kliniska kunnande med ledarskap för ett spännande uppdrag som enhetschef/DSK i Malmö. Här får du en unik chans att vara både nära patienterna och driva verksamheten framåt.
Om uppdragetUnder detta uppdrag får du ett variationsrikt och utvecklande arbete där du delar din tid mellan kliniskt arbete (minst 50 %) och enhetschefsuppdrag övrig tid. Du blir en central del i teamet och får möjlighet att forma och utveckla verksamheten, samtidigt som du bibehåller kontakten med patienter och medarbetare. Publiceringsdatum2025-10-23Dina arbetsuppgifter
• Kliniskt arbete inom primärvården (minst 50 %) - Verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete - Personal- och arbetsmiljöansvar - Telefonrådgivning och patientkontakt - Säkerställa en trygg, säker och effektiv vård Kvalifikationer
• Legitimerad distriktssköterska
Meriterande:
• Erfarenhet som enhetschef eller sektionschef - God kunskap i PMO - Förmåga att arbeta självständigt, skapa struktur och driva utveckling - Kommunikativ och lösningsorienterad
Varför Magnifiq?
Magnifiq är ett bemanningsföretag inom vården med ett starkt fokus på trygghet, kvalitet och långsiktiga relationer - både för våra konsulter och våra uppdragsgivare. Hos oss får du personligt stöd, snabb återkoppling och uppdrag som matchar dina önskemål och din kompetens. Vi värdesätter våra konsulter högt och ser till att du alltid känner dig delaktig, uppskattad och väl förberedd inför varje uppdrag. Vill du utvecklas i din roll som distriktssköterska och ledare? Välkommen med din ansökan till oss på Magnifiq Vård redan idag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Palmelind Konsult AB
(org.nr 556891-0235), http://www.magnifiq.nu Arbetsplats
Magnifiq Kompetens Kontakt
Fernando Tovar fernando@magnifiq.nu 0709913333 Jobbnummer
9571550