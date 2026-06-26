Kom till hemtjänsten i vackra Södertälje i sommar
Eveo AB / Undersköterskejobb / Södertälje Visa alla undersköterskejobb i Södertälje
2026-06-26
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eveo AB i Södertälje
, Botkyrka
, Huddinge
, Stockholm
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Eveo är ett hemtjänstbolag som med engagemang och kunskap försöker få till bästa möjliga omsorg för våra äldre. Med anledning av tillväxt i verksamheten söker vi nu mer personal till vår verksamhet i Södertälje
Eveo grundades 2009 av släkt och vänner Målet är att leverera kvalitet genom en hög personalkontinuitet och engagemang i utförandet.
Vi söker nu sommarvikarier till vårat fantastiska gäng i SödertäljePubliceringsdatum2026-06-26Kravprofil för detta jobb
Goda kunskaper i svenska språket (tal och skrift)
God datorkunskap/datorvana
Meriterande om du tidigare arbetat inom äldreomsorgen
Körkort B
Cykelvana
Beskrivning av tjänsten
Vikariat
Arbetstider under dag, kväll samt helg
Tillträdes datum enligt överenskommelse
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7978775-2073626". Arbetsgivare Eveo AB
(org.nr 556778-1686), https://eveo.teamtailor.com
Björklundsgatan 4 (visa karta
)
152 41 SÖDERTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eveo Jobbnummer
9981490