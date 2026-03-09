Kom och skapa framtidens LSS-boenden i Jälla, Uppsala!
2026-03-09
Frösunda Omsorg söker dig med hjärtat på rätt plats - som vill bidra till en trygg, meningsfull och glädjefylld vardag för våra kunder.
Vill du arbeta i en verksamhet där varje individ får växa, känna sig trygg och vara delaktig? Drivs du av att göra skillnad - Då är det dig vi söker!
Nu söker vi två engagerade boendestödjare till våran nya gruppbostad Broängen A i Jälla, strax utanför Uppsala. Här får du vara med och bygga upp en verksamhet där kvalitet, delaktighet och värme genomsyrar allt vi gör - tillsammans med kollegor som brinner för samma sak. Vi söker en 100% tjänst och en tjänst på 83%.
Om rollen Som boendestödjare arbetar du med att ge individanpassat stöd till personer med olika former av funktionsnedsättning. Ditt uppdrag är att stärka självständighet och livskvalitet - genom att skapa struktur, motivera till aktivitet och finnas där i det sociala - alltid med respekt, engagemang och nyfikenhet.
Du kommer bland annat att:
stötta i vardagssysslor som matlagning, handling, städning och hygien
vara ett socialt stöd i samtal, fritidsaktiviteter och utflykter
dokumentera insatser och följa upp genomförandeplaner
bidra till ett gott samarbete i teamet och med närstående
Arbetstiderna är förlagda efter kundernas behov och är förlagda dag, kväll, natt (sovnde jour) samt helgarbete varannan helg.
Om verksamheten Gruppbostaden i Jälla består av ett nybyggdt LSS-boende som ligger i ett naturnära område, med goda kommunikationsmöjligheter in till centrala Uppsala. Här finns möjlighet att arbeta i moderna lokaler med genomtänkt utformning - och att tillsammans forma en varm och trygg kultur.
Vem söker vi? Vi söker dig som är nyfiken, engagerad och har ett genuint intresse för människor. Du är trygg i dig själv, lyhörd i mötet med andra och trivs i ett arbete där varje dag ser olika ut.
Vi ser gärna att du har:
utbildning som undersköterska, barnskötare eller annan likvärdig omsorgsutbildning
tidigare erfarenhet av LSS eller arbete med personer med funktionsnedsättning
god svenska i tal och skrift
god fysisk förmåga
B-körkort är ett krav
Men det viktigaste av allt: du vill vara med och forma en verksamhet där respekt, engagemang och nyfikenhet genomsyrar vardagen.
Vad erbjuder vi dig?
En värderingsdriven arbetsgivare som sätter individens behov i centrum
Trygga anställningsvillkor och kollektivavtal
Ett nära samarbete med engagerade kollegor och en närvarande ledare
En arbetsmiljö där du får växa - och bidra till att andra gör detsamma
Mer tid till omsorg - vi arbetar aktivt för att du ska ha goda förutsättningar att göra det du är bäst på
Låter det här som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi rekryterar löpande!
Sista dag att ansöka är 2026-03-30 Placeringsort: Jälla, Uppsala Frågor? Hör gärna av dig till Jenny Hadrati, verksamhetschef, mail: jenny.hadrati@frosunda.se
Övrig information: Anställningsform: Tillsvidare med sex månaders inledande provanställning Omfattning: en tjänst på 100% och en tjänst på 83%. Tillträde: Snarast möjligt eller enligt överenskommelse
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Inför en eventuell anställning ska du kunna uppvisa utdrag ur belastningsregistret samt styrka din rätt att arbeta i Sverige.
Varmt välkommen till Frösunda Omsorg - tillsammans skapar vi framtidens omsorg för högsta möjliga livskvalitet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7356763-1882663". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Frösunda Omsorg AB
(org.nr 556509-2482), https://jobb.frosunda.se
Jälla Brogården 63 (visa karta
)
754 73 UPPSALA Arbetsplats
Frösunda Omsorg Jobbnummer
9786397