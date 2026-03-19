Kom och jobba som timvikarie hos oss på Stångby dagliga verksamhet
2026-03-19
Om Unika Stångby Dagliga Verksamhet
Natur, odling och trädgård är ledorden för Unika Nimbus dagliga verksamhet, belägen på en vacker gammal skånegård i Stångby kyrkby utanför Lund. Eftersom enheten ligger ute på landet så måste man har körkort för att jobba här del för att vi åker iväg på aktiviteter med våra deltagare i våra bilar och del för att man måste kunna ta sig hit. På DV finns idag 17 deltagare inom LSS personkrets 1 som har sitt dagliga jobb hos oss. Det finns även kaniner. Vi har många aktiviteter utomhus så det är viktigt att du som personal tycker om att vara ute. Vi söker nu dig som vill vara timvikarie hos oss.
Om rollen
Som Vikarie kommer du att arbeta med att ge individuellt anpassat stöd till personer med funktions variation, med målet att främja deras självständighet och välbefinnande i vardagen. Du kommer att stödja brukarna i deras dagliga rutiner och aktiviteter, utifrån deras behov och förmågor, och alltid ha deras personliga genomförandeplan som utgångspunkt.
Vi arbetar med ett salutogent och pedagogiskt förhållningssätt, där vi utgår från varje individs unika styrkor och resurser. Målet är att brukarna ska uppnå så stor självständighet som möjligt och kunna leva ett meningsfullt liv med hög livskvalitet. Som Vikarie arbetar du utifrån tydliggörande pedagogik och låg affektivt bemötande för att skapa trygghet och förutsägbarhet i brukarnas vardag. Samtidigt har vi ett starkt fokus på att arbeta professionellt och effektivt inom verksamhetens resurser och budget.
Kvalifikationer Krav
Mycket god förmåga i svenska i tal såväl som skrift.
KÖRKORT
God datorvana, erfarenhet av dokumentation.
Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
Gymnasial utbildning som tex barn-och fritidsprogram, vård-och omsorgsprogrammet
Meriterande om du har
Erfarenhet av psykiatri, AKK och låg affektivt bemötande.
Arbetat med komplexa stödbehov.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Anställningsform: timanställning Arbetstid: Dagtid Tillträde: Enligt överenskommelse, vi ser positivt på om du kan tillträda inom kort. Kollektivavtal: Vi är kollektivavtalsbundna till Vård företagarna/Kommunal, Bransch E.
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmåns portal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. Sista ansökningsdag 2026-01-16 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo/Unika
Unika är en del av Attendo, som är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom LSS. Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Välkommen med din ansökan!Tillsammans för en meningsfull vardag!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Lina Jönsson, lina.jonsson@unika.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-15
