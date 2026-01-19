Kom och jobba som fysioterapeut inom hemrehabilitering!
2026-01-19
Vill du utvecklas i ett spännande företag som satsar på hög vårdkvalité, moderna lokaler och nöjda medarbetare? Vi utökar nu våra hemrehabteam och söker härliga och inspirerande kollegor till vår fina anläggning i Flemingsberg.
Som fysioterapeut arbetar du tillsammans med arbetsterapeuter och dietister på en trivsam primärvårdsklinik med tillgång till Stockholms kanske BÄSTA rehabgym på hela 4000 kvm! Vi lägger stort fokus på en bra introduktion in i företaget med mentor och kontinuerlig kompetensutveckling. På köpet får du kompetenta och erfarna kollegor som stöttar dig i din utveckling. Inom företaget finns tex specialister inom Kvinnohälsa, Mental hälsa och Idrottsmedicin. Utöver det har vi en trivselgrupp som styr upp gemensamma aktiviteter och AW:s i världsklass. Det bidrar till en stark teamkänsla och helt enkelt en rolig arbetsplats!
Arbetet består främst av att göra hembesök i team med arbetsterapeut och dietist men kan också innebära självständiga hembesök. Om intresse finns kan tjänsten även kombineras med arbete på klinik, såsom enskilda besök eller gruppverksamhet.
Hos oss får du möjlighet till flexibla arbetstider och att planera din arbetsdag. Du får även goda möjligheter till kompetensutveckling.
Vi söker dig som har ett bra bemötande och som tycker det är stimulerande att dela med dig av dina kunskaper såväl till patienter som till kollegor. Du får gärna ha ett brinnande intresse för träning och hälsa, samt ett hälsofrämjande synsätt.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
E-post: max.viktorsson@medfit.se
