Kolloledare På Lss - Kollo Grandungen, Sommar Omsorg Omvårdnad

2026-01-19
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Arbetsplatsbeskrivning
Stockholms Stad anordnar kolloverksamhet för barn, ungdomar och unga vuxna med funktionsnedsättning.
Våra kollogård ligger i natursköna miljöer i Sörmland. Att vistas på kollo innebär för våra deltagare ett miljöombyte, roliga friluftsaktiviteter och social samvaro med andra. För anhöriga ger det en avlastning i vardagen. Många av våra anställda har arbetat länge på våra kollon och återkommer årligen. Att arbeta som kolloledare är givande och lärorikt, då du bidrar till att ge våra deltagare ett härligt och minnesvärt lov med både glädje och vila.
Nu söker vi personal till vår gård under sommaren 2026 mellan 11e juni - 17e augusti. Vi ser att du som söker kan arbeta minst 2 av perioderna:
Period 1: 11e juni - 26e juni
Period 2: 28e juni - 13e juli
Period 3: 15e juli - 30e juli
Period 4: 1a augusti - 17e augusti
Vi söker dig som tycker det är roligt att arbeta tillsammans med andra och vill bidra med att skapa en meningsfull vistelse för våra deltagare.
Nedan kan du läsa om gården
Grandungen (Sörmland, Fiskeboda kursgård)
Karta till gården
Hit kommer barn och ungdomar med måttlig intellektuell funktionsnedsättning. På Grandungen är det högt tempo som gäller med många aktiviteter och utflykter.
På Grandungen behöver du vara relationsskapande samt vara ett stöd i kommunikation och ADL. Det är meriterande om du har arbetat på annan pedagogisk verksamhet.
Vi erbjuder
Under dom två första arbetsdagarna på respektive period, kommer du få en gedigen introduktion till jobbet tillsammans med dina nya kollegor. Du kommer lära dig gårdens rutiner, arbetssätt och delta i förberedelser inför deltagarnas ankomst. Du kommer bo tillsammans med dina kollegor i tillhörande personalboende. Vi arbetar enligt ett löpande schema där arbetstid föreligger främst under dagtid och kvällstid.
Din kompetens och erfarenheter
För att passa för rollen behöver du vara lugn, stresstålig och ha ett stort tålamod. Du är pedagogisk i din kommunikation och har lätt att anpassa dig efter olika situationer. Du har lätt för att samarbeta samt är trygg i dig själv och i kontakten med nya människor. I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid ovan nämnda kompetenser, personlig lämplighet och engagemang
Krav för samtliga tjänster:
Gymnasieutbildning
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Minst 1 års arbetslivserfarenhet eller motsvarande
För att få arbeta på kollo så behöver man uppvisa ett utdrag från belastningsregistret.
När du söker tjänsten behöver du svara på ett antal frågor, en av dessa frågor berör belastningsregistret. Här vill vi att du laddar upp ditt belastningsregister, som inte får vara äldre än ett år. Följ länken ovan för att komma till polisens hemsida där du gör beställningen.
Din ansökan
Ansökningar gäller för sommarlovet enligt angivna datum.
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
