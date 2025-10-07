Kollega sökes till drivet team med spännande framtidsplaner!
God Omsorg - en del av God assistans, bedriver avlösarservice och ledsagarservice för kunder i vissa kommuner. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom bland annat assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godomsorg.se
Vi letar efter DIG, nya kollega, som vill ge dig ut på ett nyskapande äventyr tillsammans med oss.
Vi söker en modig kollega till vårt lilla men drivna team - är det du?
Nu händer det grejer hos oss! Vi står inför ett nytt äventyr där vi ska bygga upp något unikt från grunden - och vi letar efter dig som vill vara med på resan.
Vi arbetar idag med ledsagning, avlösarservice och personlig assistans, och till vår nästa satsning behöver vi en öppensinnad och omtänksam medarbetare. Det kommer bli utmanande, roligt, utvecklande - och framför allt meningsfullt!
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet från assistansbranschen (meriterande men inte ett krav - rätt person är det viktigaste). Har du erfarenhet som du tror kan vara relevant - sök tjänsten och berätta varför!
• Är nyfiken, självgående och gillar att tänka nytt.
• Vill vara med och forma framtiden för våra insatser och vårt arbetssätt.
• Trivs i ett litet team där idéer tas på allvar och där du får vara med och påverka.
• I ett litet team också har förmågan att arbeta självständigt och att ta ansvar.
• Har en moralisk kompass och delar värderingar med God Omsorg, dvs människors lika villkor och inser styrkan i att vi alla är olika.
Hos oss får du:
• Vara med i uppbyggandet av vårt nya projekt och skapa något unikt.
• Arbeta nära människor och göra verklig skillnad.
• En arbetsplats där engagemang, värme och nytänkande står i centrum.
Det här är inte ett vanligt jobb. För oss som arbetar här är detta en livsstil och du bör ha samma glöd och inställning till arbetet.
Är du redo att hoppa på vårt äventyr?
Är du redo att hoppa på vårt äventyr?

Skicka in din ansökan eller hör av dig så berättar vi mer. Vi längtar efter att få höra från dig!
