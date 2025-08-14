Kolla Hit! Vi Söker En Personlig Assistent Med Humor
2025-08-14
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
KOLLA HIT! Vi söker en personlig assistent med humor
Vi söker en personlig assistent med en härlig dos humor och hjärta på rätt ställe för att hjälpa en 30-årig man med en stor passion för livet. Vår kund är en social och aktiv individ med intressen som sträcker sig från ekonomi till sport, böcker, tv-spel, god mat m.m. Som personlig assistent kommer du att vara en viktig del av hans vardag och även följa med på hans jobb på veckornas.
Lite av vad som ingår i jobbet:
• Följa med vår kund på hans jobb under veckorna.
• Delta i olika aktiviteter så som träning.
• Stötta med vardagliga behov och sysslor.
• Var beredd att vara flexibel och anpassa dig till kundens önskemål.
• Tidigare erfarenhet som personlig assistent är ett stort plus.
• Ordningsam och strukturerad som person.
• Fysiskt aktiv/stabil för att hjälpa med eventuella lyft.
• Dela vår kunds sinne för humor och social interaktion.
• Hjärta på rätt ställe och viljan att göra en positiv skillnad i hans liv.
Anställning:
• Tjänsten är en vikarieanställning vid behov (mindre schemarad är vakant just nu till följd av en sjukskriven assistent)
Om du är redo att göra skillnad i någons liv samtidigt som du får chansen att uppleva spännande dagar och skapa minnen, är detta rätt jobb för dig! Skicka in din ansökan och berätta varför du är den perfekta personen för denna roll.
Vi ser fram emot att höra från dig!
För att styrka din rätt att arbeta i Sverige behöver du kunna uppvisa svenskt pass/personbevis, uppehållskort (EU) eller uppehålls- och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU).
