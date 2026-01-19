Köksvikarie till förskolan i Vännäs Kommun
Vännäs kommun / Kockjobb / Vännäs Visa alla kockjobb i Vännäs
2026-01-19
, Bjurholm
, Umeå
, Vindeln
, Nordmaling
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vännäs kommun i Vännäs
Så roligt att just du funderar på att söka ett jobb hos oss! Vi har hand om den kommunala servicen för Västerbottens, till ytan, minsta kommun. Sett till befolkningsmängd är vi däremot fjärde störst och här bubblar det av möjligheter, gemenskap och framtidstro. Med bara lite drygt 20 minuter med tåget från Umeå är Vännäs en perfekt mix av det enkla, naturnära livet och den stora stadens myllrande möjligheter.
Som medarbetare i vår organisation spelar du en viktig roll och gör skillnad för medborgarna. Vi bygger välfärden tillsammans. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-01-19Beskrivning
Vi söker köksvikarie till förskolor i Vännäs Kommun.Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med alla arbetsuppgifter som förekommer i storkök och mindre kök, såsom matlagning och diskning m,m I arbetet ingår även tillagning av vegetarisk- och specialkost. Kreativitet, effektivitet, flexibilitet och förmåga att vara organiserad i ditt sätt att arbeta är viktiga egenskaper. Samarbetet med den pedagogiska personalen utifrån barnens behov kommer att vara central. Förskolan strävar efter att laga så stor del som möjligt av maten från grunden. Kvalifikationer
Kvalificeringskrav: Gymnasial utbildning inom hotell och restaurang eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Arbetslivserfarenhet är meriterande och stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Du bör ha datorvana då mycket av våra beställningar, kommunikation och dokumentation görs via dator. Anställningsvillkor
Tjänsten tillsätts i enlighet med erforderliga beslut.
Våra förmåner
Som medarbetare i Vännäs kommun får du flera förmåner.https://vannas.se/kommun-och-politik/ledigajobb/formaner-i-vannas-kommun Ersättning
Timlön. Vännäs kommun tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/4". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vännäs kommun
(org.nr 212000-2841) Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Maria Holmgren 070-2204426 Jobbnummer
9690328