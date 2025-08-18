Kökssäljare kvällar & helger (extra) Electrolux home
Kök 1 AB / Butikssäljarjobb / Umeå Visa alla butikssäljarjobb i Umeå
2025-08-18
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kök 1 AB i Umeå Publiceringsdatum2025-08-18Om företaget
Vi på Electrolux Home är butikskedjan som erbjuder allt för hemmet. För köket har vi ett fantastiskt kökssortiment från JKE Nordic Kitchen Design och en stor bredd av vitvaror från Electrolux, AEG och Smeg med den allra senaste tekniken. Allt noga utvalt för att på bästa sätt höja matlagningsupplevelsen och resultaten. Vi på Electrolux Home erbjuder kök med obegränsade möjligheter, för alla drömmar, smaker och behov.Arbetsuppgifter
Som vår kökssäljare säljer du kök från varumärket från JKE Nordic Kitchen Design. Du kommer vara delaktig i försäljningsprocessen från första mötet till den kreativa delen med köksuppritning och fram till att det färdiglevererade drömköket står på plats. Du får ett utvecklande extraarbete där du lär dig allt om effektiv köksplanering, materiallära, färgsättning och de senaste kökstrenderna. Vi levererar kök både till privatpersoner och till stora helrenoveringar för bygg- och fastighetsbolag.
Din Profil
Du är en serviceinriktad person med känsla för affärer. Att älska försäljning är en självklarhet för dig, och du är nyfiken, lyhörd och tillmötesgående gentemot kunder.
Du har förmågan att se möjligheter och är ordningsam samt strukturerad i ditt arbete.
Erfarenhet av Compusoft Winner Design är meriterande.
Övrig information
Som Kökssäljare på deltid hos Electrolux Home i Umeå kommer du att ha möjlighet att arbeta i en spännande och dynamisk miljö där du får möjlighet att utveckla dina säljfärdigheter och bygga starka relationer med kunder i vår nybyggda butik på Ersboda. Du kommer att erbjudas kontinuerlig utbildning och stöd för att kunna leverera bästa möjliga service till våra kunder.
Vi söker Extrapersonal som kan avlasta organisationen under eftermiddagar och helger. Du är en kommunikativ person med god social kompetens och har förmågan att skapa förtroendefulla relationer. Erfarenhet inom försäljning och kunskap om köksprodukter är meriterande, men inte ett krav. Det viktigaste är att du är engagerad, driven och har en positiv inställning samt att du kan arbeta helger och eftermiddagar utifrån vårt behov.
Hos Electrolux Home får du vara med i ett framgångsrikt team som strävar efter att leverera högkvalitativa produkter och en förstklassig kundupplevelse. Om du brinner för försäljning och är redo för en spännande utmaning, är detta rätt jobb för dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: petter.arvidsson@electroluxhome.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kökssäljare". Arbetsgivare Kök 1 AB
(org.nr 559003-3444)
Illervägen 3 (visa karta
)
906 21 UMEÅ Arbetsplats
Electrolux Home Umeå Kontakt
Petter Arvidsson petter.arvidsson@electroluxhome.com 070-7484700 Jobbnummer
9463977