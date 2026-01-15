Kökspersonal till restaurang Källan och produktionsköket, Sunderby Sjukhus
Region Norrbotten / Restaurangbiträdesjobb / Luleå Visa alla restaurangbiträdesjobb i Luleå
2026-01-15
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Norrbotten i Luleå
eller i hela Sverige
Vi söker vikarier som kan hoppa in när ordinarie personal är sjuk eller ledig - med möjlighet till ett längre vikariat under sommaren.
Är du serviceinriktad och trivs i en miljö där kvalitet och tempo går hand i hand? I vårt kök tillagas måltider med hög kapacitet och noggrannhet - cirka 1000 portioner om dagen enligt moderna metoder. Här får du möjlighet att bidra till en verksamhet som gör skillnad för både patienter och personal varje dag.
Vi söker
Vi söker restaurangbiträden till Restaurang Källan samt köksbiträden och kockar/kokerskor till produktionsköket vid Sunderby sjukhus.
Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Det är meriterande om du har gymnasieexamen från hotell- och restaurangprogrammet eller annan likvärdig branschutbildning. Erfarenhet av arbete i storkök, kassahantering samt kunskap om specialkoster är önskvärt. Särskilt värdefullt är erfarenhet av tillagning av specialkoster, då detta är en viktig del av vårt arbete med patientmåltider.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som är serviceinriktad, noggrann och har god samarbetsförmåga.
Det här får du arbeta med
Som restaurangbiträde arbetar du tillsammans med ett team på cirka sex medarbetare i Restaurang Källan på Sunderby sjukhus. Dina arbetsuppgifter omfattar diskning, städning och kassahantering. Du ansvarar även för att iordningställa lokaler och utrustning mellan arbetsmoment och efter avslutat arbete. En viktig del av rollen är att följa rutiner för egenkontrollprogrammet, inklusive dokumentation.
Som köksbiträde blir du en del av produktionsköket på Sunderby sjukhus. Här arbetar du med diskhantering, förberedelser inför matlagning, portionering, packning och märkning av måltider till olika kundgrupper. Du deltar i enklare kökssysslor och städning samt har ett nära samarbete med kockar och kokerskor. Precis som i restaurangen ansvarar du för att lokaler och utrustning är iordningställda mellan arbetsmoment och efter avslutat arbete, samt att egenkontrollprogrammet följs och dokumenteras enligt rutin.
Som kock/kokerska arbetar du i produktionsköket på Sunderby sjukhus tillsammans med andra medarbetare. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är tillagning av all mat till patienter samt till restaurangen på sjukhuset. Rollen innebär även ansvar för att iordningställa lokaler och utrustning mellan arbetsmoment och efter avslutat arbete. Du följer och dokumenterar egenkontrollprogrammet enligt fastställda rutiner.
Vidare i ansökan får du möjlighet att ange vilken tjänst du önskar.
Hos oss blir du en del av ett team som tillsammans levererar högklassig service och goda måltider till patienter och personal.
Det här erbjuder vi dig
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi söker vikarier från och med årsskiftet med möjlighet till ett längre vikariat över sommaren. Sommarjobbsperioden är mellan 1 juni och 31 augusti.
Arbetstiden för restaurangbiträde är förlagd på dagtid, måndag - fredag.
Arbetstiden för köksbiträde och kock/kokerska är är förlagd till dagtid där helger tillkommer.
Tillträde sker enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt gällande kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Johanna Olofsson Vallström johanna.olofsson-vallstrom@norrbotten.se 0920-28 21 94 Jobbnummer
9686388