Kökspersonal till Crowded House Café i Björnen
2025-10-27
Kock under dagtid på populär backrestaurang i Björnen. Erfarenhet är meriterande men inget krav. Upplärning sker på plats.
Du kommer jobba i högt tempo, både självständigt och i team. Du behöver vara noggrann, kunna följa instruktioner men även ta egna initiativ.
Vi söker dig som vill utvecklas i yrket och utveckla vårt kök tillsammans med oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20
E-post: dennis.crowdedhouse@laseur.se
Detta är ett deltidsjobb.
837 97 ÅRE
Crowded House Café
