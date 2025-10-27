Kökspersonal till Crowded House Café i Björnen

Laseur AB / Kockjobb / Åre
2025-10-27


Kock under dagtid på populär backrestaurang i Björnen. Erfarenhet är meriterande men inget krav. Upplärning sker på plats.
Du kommer jobba i högt tempo, både självständigt och i team. Du behöver vara noggrann, kunna följa instruktioner men även ta egna initiativ.
Vi söker dig som vill utvecklas i yrket och utveckla vårt kök tillsammans med oss.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20
E-post: dennis.crowdedhouse@laseur.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Laseur AB (org.nr 556633-4685)
Björnen (visa karta)
837 97  ÅRE

Arbetsplats
Crowded House Café

Jobbnummer
9576165

