Kökspersonal med erfarenhet & thailändska Mamà Thai & Sushi
2026-04-07
Vi söker en person till vårt kök som har erfarenhet av restaurang och kan prata thailändska.
Hos oss jobbar du nära vår huvudkock och lär dig exakt hur våra rätter ska tillagas. Vi prioriterar att du kan följa vårt sätt att laga mat - inte att du redan har ditt eget.
Wok, currys och nudelrätter
Förberedelser och köksarbete
Hålla tempo under service
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från kök
Kan prata thailändska
Är snabb och klarar högt tempo
Är öppen för att lära och följa instruktioner
Viktigt
All mat lagas enligt vårt sätt - du förväntas följa våra rutiner och recept.
Tjänst
Deltid / timanställning
Kvällar och helgerErsättning
140-170 kr/h beroende på erfarenhetÖvrig information
Du behöver bo i närheten (ingen bostad erbjuds)
Ansökan: info@mamathai.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
E-post: info@mamathai.se Arbetsgivare OmniTaste Express AB
(org.nr 559477-5289), http://www.mamathai.se
Valnäsgatan 18, Restaurang Mamà thai & sushi (visa karta
)
442 52 YTTERBY Arbetsplats
Mamà thai & sushi Jobbnummer
9840928