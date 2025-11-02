Köksmedarbetare till Jensens Bøfhus i Emporia
2025-11-02
Gillar du att ha många bollar i luften och vill jobba i ett restaurangkök där det hela tiden är fullt upp?
Köksmedarbetar till Jensens Bøfhus i Emporia
Som biffboss deltar du i det dagliga arbetet i vårt kök och ser till att alla gäster serveras mat av högsta kvalitet samt får en bra helhetsupplevelse av besöket hos oss. På Jensens Bøfhus satsar vi stort på teamwork och sammanhållning eftersom glada och motiverade medarbetare är nyckeln till bra gästservice.
Du kommer att utbildas internt genom strukturerade träningsprogram och kurser. Har du viljan och förmågan att avancera och lära vidare finns det goda möjligheter för detta inom företaget. Genom vidareutbildning och ytterligare träning kan du på sikt utöka dina ansvarsområden och därmed få större inflytanden samt möjlighet att påverka restaurangens dagliga drift.Publiceringsdatum2025-11-02Profil
Du har känsla för kvalitet och vet att god mat och noggrann rengöring hänger tätt samman.
Du har lätt för att skaffa dig överblick samt en förmåga att hålla huvudet kallt i stressiga situationer.
Du har en positiv inställning till gäster och kollegor.
Tjänsten:
Primära arbetsuppgifter:
Grilla kött utifrån gästernas önskemål och ansvara för tillberedning och uppläggning av mat.
Delta i den dagliga rengöringen av köket.
Se till att våra standarder avseende rengöring och hygien efterlevs.
Aktivt bidra till att skapa och upprätthålla ett välfungerande samarbete och en god ton kollegor emellan.
Vi erbjuder:
Flexibla arbetstider. Vi arbetar efter scheman vilket ger dig möjlighet att löpande komma med önskemål gällande arbetstider.
Bra lön samt en rad andra anställningsförmåner.
Du får dessutom möjlighet att arbeta utifrån ett väletablerat koncept.
Jensens Bøfhus är ett danskt företag med ett flertal restauranger runtom i Danmark, Sverige och Norge. I Sverige finns det för närvarande totalt 5 restauranger i Malmö, Stockholm och Jönköping. Ta chansen att få arbeta i en spännande organisation med utmanande och utvecklande arbetsuppgifter. Mer information om Jensen's hittar du på www.jensens.com Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
Jensen's Böfhus AB (org.nr 556545-4252), http://www.jensens.se
Jensens Bøfhus
9584414