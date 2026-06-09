Köksmedarbetare med passion för matlagning sökes till Omami i Göteborg!
Omami Eklanda AB / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg Visa alla restaurangbiträdesjobb i Göteborg
2026-06-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Omami Eklanda AB i Göteborg
Är du en engagerad och driven person som älskar matlagning och vill utvecklas i restaurangbranschen? Då har vi en spännande möjlighet för dig i centrala Göteborg!Publiceringsdatum2026-06-09Om företaget
Ômami är ett växande koncept inom asiatisk streetfood som har tagit den svenska restaurangscenen med storm! Vi kombinerar genuina smaker med en modern twist och har redan etablerat oss som ett självklart val för både take-out och restaurangupplevelser. Vi söker engagerade köksmedarbetare som vill vara med och göra Ômami till en favorit för alla matälskare!
Du kommer att arbeta på alla våra restauranger i Göteborg - vår nya restaurang i Centralstationen, samt våra enheter på Linnégatan och i Johanneberg, vilket ger variation i arbetet och möjlighet att lära känna flera olika kollegor och arbetsmiljöer.
Rollen
Som köksmedarbetare hos oss är du en viktig del av teamet och den dagliga driften i köket. Du kommer att arbeta med matlagning av hög kvalitet, förbereda råvaror och se till att våra gäster får fantastiska smakupplevelser. Vi värdesätter laganda och ett högt tempo där alla hjälps åt för att skapa en positiv och inspirerande arbetsmiljö.
Vi ser gärna att du har någon typ av erfarenhet från restaurang, asiatisk mat eller sushi är meriterande, men inte ett krav – vi lär dig på plats! Med rätt inställning och en förkärlek till matlagning kommer du långt hos oss.
Ansvarsområden:
Förbereda och tillaga rätter enligt vårt koncept och recept
Säkerställa att maten håller hög kvalitet och levereras i tid
Bidra till att kökets hygien- och säkerhetskrav efterföljs
Arbeta tillsammans med teamet för att skapa en smidig och effektiv service
Vi tror att du:
Har ett genuint intresse för matlagning och en vilja att utvecklas
Trivs med att arbeta i ett högt tempo och kan hantera flera uppgifter samtidigt
Är en lagspelare som sprider positiv energi och bidrar till en god stämning i köket
Har ett intresse för asiatiska smaker – det är ett plus men inget krav
Kan behålla lugnet i stressiga situationer och fokusera på lösningar
Vad kan Ômami erbjuda dig?
Hos oss får du möjligheten att vara en del av ett företag i stark tillväxt med höga ambitioner. Vi erbjuder en arbetsplats där utveckling, trivsel och laganda står i fokus. Vi ger dig den utbildning och handledning du behöver för att lyckas i rollen och bli en del av vårt team.
Du kommer att jobba på alla våra restauranger i Göteborg, vilket ger dig chansen att utvecklas i olika arbetsmiljöer och skapa ett brett nätverk inom Ômami-familjen. Vi arbetar i ett högt tempo men har alltid nära till skratt och en god stämning i teamet.
Rekrytering sker löpande med planerat startdatum i början av december.
Låter detta som en utmaning för dig? Skicka in din ansökan idag och bli en del av Ômami-familjen!
Kökserfarenhet
Omami är ett växande koncept inom asiatisk streetfood, och vi tar den svenska restaurangscenen med storm! Med en grundfilosofi som kombinerar genuina smaker med en modern twist har vi redan etablerat en stark bas för take-out och leverans, vilket gör oss till ett naturligt val för både hemmakvällar och restaurangupplevelser. Vårt mål? Att göra Omami till en självklar destination för alla foodies där ute! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Omami Eklanda AB
(org.nr 559488-8876)
412 61 GÖTEBORG Arbetsplats
Omami Johanneberg Jobbnummer
9955070