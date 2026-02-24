Köksmedarbetare - Heltid & Deltid (Koreansk restaurang i Stockholm)
2026-02-24
Nopo är en populär koreansk restaurang i Stockholm som erbjuder genuin koreansk mat i en modern och livlig miljö. Vi växer snabbt och söker nu fler engagerade medarbetare till vårt kök - både heltid och deltid.
Vi letar efter dig som är ansvarstagande, noggrann och trivs i ett högt tempo. Erfarenhet från restaurangkök är meriterande men inte ett krav - rätt inställning och vilja att lära är viktigast.Publiceringsdatum2026-02-24Dina arbetsuppgifter
Förberedelse av råvaror
Tillagning av rätter enligt våra recept
Säkerställa kvalitet och hygienrutiner
Samarbete med köksteamet under service
Vi söker dig som:
Har god arbetsmoral och är punktlig
Klarar av att arbeta i stressiga situationer
Är flexibel med arbetstider (kvällar & helger)
Talar engelska (svenska är meriterande)
Vi erbjuder:
Stabil arbetsplats med växande verksamhet
Möjlighet till heltid eller deltid
Utvecklingsmöjligheter inom koreansk matlagning
Trevlig och internationell arbetsmiljö
Tjänsten tillsätts löpande - skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
E-post: sthlmpartners@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare gem stockholm AB
Valhallavägen 67 (visa karta
114 28 STOCKHOLM Arbetsplats
Nopo1988 Restaurant Kontakt
HYUNG WOO KIM alexkim113@gmail.com 0700166818 Jobbnummer
9761769