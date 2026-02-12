Köksmedarbetare - extra på helger till Bullseye Saloon

Pogodak Etablering i Karlskoga AB / Kockjobb / Karlskoga
2026-02-12


Köksmedarbetare - extra på helger till Bullseye Saloon
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet från restaurang och vill arbeta extra på helger.
Detta är en deltids-/extratjänst med arbete främst fredag och lördag kväll. Perfekt för dig som studerar eller redan har annan sysselsättning.
Upplärning sker på plats, men du behöver ha grundläggande erfarenhet från restaurangkök och vara trygg i köksmiljö.

Publiceringsdatum
2026-02-12

Dina arbetsuppgifter
Förberedelse och tillagning enligt våra recept
Hålla ordning och struktur i köket
Arbeta effektivt i högt tempo
Säkerställa hygien och kvalitet

Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet från restaurang (krav)
Kan arbeta kvällar och helger
Är snabb, noggrann och stresstålig
Är ansvarstagande och punktlig
Trivs med teamwork

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
E-post: mattias.bullseyesaloon@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Pogodak Etablering i Karlskoga AB (org.nr 559026-6366)
691 32  KARLSKOGA

Arbetsplats
Bullseye Saloon Karlskoga

Jobbnummer
9737892

