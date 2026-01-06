Köksmästre sökes till Barleys Kville och Skanstorget
2026-01-06
Arbetsbeskrivning: Kock
Anställningsprocess (Intervju Exempelmeny Provmeny Prova på jobb Anställning)
Kostnadsmål (30 % matkostnad, 25 % arbetskraftskostnad i köket, 7 % servicepersonalens servering)
Allt integreras smidigt och professionellt.
______________________________________
Vi söker en engagerad och motiverad intern ledare som ska ta över rollen som kökschef för våra två restauranger Barleys Kville Och Skanstorget, och hjälpa till med utvecklingen av vårt kommande nya restaurangkoncept framtiden.
Kockchefen kommer att ansvara för att upprätthålla kulinarisk excellens, stärka den operativa effektiviteten och utveckla personalens talang för att bygga en stark intern ledarskapspipeline för Breakfast Society (vårt helgfrukostkoncept), luncher och vårt moderna gastropubkoncept med fokus på att servera landets bästa hamburgare.
______________________________________
Huvudansvar
Ledarskap och personalutveckling
• Leda, motivera och utveckla köksteam på båda restaurangerna.
• Handleda personal för att förbereda dem för chefs- och ledande befattningar.
• Stödja företagets interna befordringspolicy genom att identifiera och utveckla teammedlemmar med ledarpotential.
• Genomföra prestationsutvärderingar och hjälpa till med planering av personalutveckling.
• Utveckla deras souschef på båda platserna, vid behov enligt måltidsperiod (t.ex. ansvarig för lunch, frukost och à la carte).
Operativ excellens
• Övervaka den dagliga köksverksamheten och säkerställa att hygien-, säkerhets- och kvalitetsstandarder följs, samt säkerställa att städning och andra scheman är på plats.
• Implementera och upprätthåll standardrutiner för att stödja effektivitet och konsekvens på båda platserna.
Meny- och recepthantering
• Skapa månatliga roterande menyer baserade på säsongsbetonade och operativa mål.
• Dokumentera alla recept noggrant, inklusive mått, metoder och kostnader.
• Upprätthålla en komplett och uppdaterad receptbok för konsekvens och utbildningsändamål.
Lager, kostnadskontroll och lönsamhet
• Hantera lager, inköp och leverantörsrelationer effektivt.
• Bibehålla matkostnaden på 28+2% genom noggrann planering, receptkontroll och avfallsminskning.
• Bibehålla kökets arbetskraftskostnad på 25%, vilket säkerställer effektiv bemanning och schemaläggning.
• Bibehålla 7% servicekostnad för att stödja operativ effektivitet och gästupplevelse.
• Spåra och rapportera kostnadsutvecklingen varje månad och identifiera förbättringsområden.
Kvalitetssäkring
• Utför regelbundna kontroller av smak, presentation, portioner och tillagningens konsistens.
• Säkerställ att alla rätter uppfyller företagets kvalitetsstandarder innan de serveras till gäster.
Konceptutveckling
• Samarbeta med ledningen för att stödja kulinarisk planering och förberedelser för nya restaurangkoncept och projekt.
_______________________________________ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
Köksmästre ansoken till Barleys Food Factory
E-post: tablebooking@barleys.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Barleys Food Factory AB
(org.nr 559293-0621)
kvilletorget 20 (visa karta
)
417 04 GÖTEBORG Arbetsplats
Barleys Food Factory Jobbnummer
