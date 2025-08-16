Köksmästre sökes till Barleys Food Factory
Plats: Göteborg
Tjänst: Heltid
Startdatum: Början av oktober 2025
Lön: Enligt marknadens nivåer + bonus + dricks
Barleys Food Factory driver två restauranger med en tydlig profil: välgjorda burgare och internationella rätter med karaktär. Nu söker vi en driven och kreativ Huvudkock som vill ta helhetsansvaret för våra kök - med särskilt fokus på menyutveckling, säsongsanpassning och smakupplevelse.
Om tjänsten:
Som Huvudkock hos Barleys har du det övergripande ansvaret för köksdriften i två restauranger och formar vårt matkoncept genom:
Helgfrukostar
Lunchmeny på vardagar
À la carte med fokus på burgare och internationella rätter på kvällar
Vi arbetar med säsongsbaserade råvaror och byter ut 50-60 % av menyn varje månad, så ett stort intresse för mattrender och kreativ menyplanering är avgörande.
Menyarbete i fokus:
En viktig del av rollen är att leda utvecklingen av våra menyer - med tydlig känsla för både smak, presentation och kökslogistik. Du kommer att ha frihet att sätta din prägel, men inom ramarna för vårt koncept.
Rekryteringsprocess:
Vid första mötet kommer du att få ett koncept att utgå ifrån och ombeds ta fram ett menyförslag. Det är en central del i urvalet.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som Huvudkock eller Senior Souschef
Är självgående, strukturerad och lösningsorienterad
Har ett genuint intresse för burgare och internationella kök
Är van att arbeta med menyutveckling, säsongsanpassning och råvarukalkylering
Talar engelska flytande (svenska är meriterande)
Vi erbjuder:
Kreativt ansvar i ett tydligt matkoncept
Stor frihet att påverka menyer och smaker
Marknadsmässig lön + bonus + dricks
Möjlighet att växa i ett växande varumärke
Ett dedikerat och stöttande team
Ansök nu!
Skicka CV och ett kort personligt brev till: tablebooking@barleys.se
eller via vårt karriärformulär: www.barleys.se/careers
Barleys Food Factory - Där burgare möter världens kök.
Vi ser fram emot att höra vad du vill skapa.
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
