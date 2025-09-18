Köksmästare till Toppstugan Eftertanken vintersäsongen 2025/26
2025-09-18
Köksmästare / Köksansvarig till Toppstugan Eftertanken vintersäsongen 2025/26
Vill du kombinera skidåkning, utsikt över Järvsö och matlagning på hög nivå?
Toppstugan Eftertanken ligger mitt i skidbacken på toppen av Järvsö en plats dit folk kommer för allt från värmande fika till vällagad mat, stämning och god dryck.
Nu söker vi en köksmästare/köksansvarig som vill leda köket under vintersäsongen 2025/26.
Period & Tillträde:
• Säsongen: början/mitten av december 2025 mitten av april 2026.
• Tillträde: börjanmitten av december.
• Lön enligt överenskommelse.
Dina ansvarsområden:
• Leda det dagliga arbetet i köket och säkerställa hög kvalitet på maten.
• Utveckla menyer som passar Toppstugans profil vällagat, smakrikt och med bra råvaror.
• Ansvara för kökets ekonomi, inköp och råvaruhantering.
• Schemalägga personal i samarbete med restaurangchef/ledning.
• Bygga ett starkt team och arbeta nära serveringen för bästa gästupplevelse.
Vi söker dig som
• Har erfarenhet som köksmästare, köksansvarig eller annan ledande roll i kök.
• Är en trygg ledare med både smaklökar och siffersinne.
• Trivs i en säsongsbetonad miljö där tempot varierar och gemenskapen är stark.
• Har en positiv inställning och gillar kombinationen av restaurangliv och skidbacke.
Vi erbjuder:
• En unik arbetsplats med Järvsös bästa utsikt och skidbacken precis utanför dörren.
• Möjlighet att sätta din prägel på menyn och utveckla köket under säsongen.
• Nära samarbete med restaurangchef och ledning där din roll blir central.
• Ett engagerat team som värdesätter kvalitet, trivsel och arbetsglädje.
• Lön enligt överenskommelse.
Ansökan: Skicka CV och kort personligt brev till info@toppstuganeftertanken.se
och berätta varför du vill bli en del av Toppstugan Eftertanken vintern 2025/26. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18
E-post: info@toppstuganeftertanken.se
