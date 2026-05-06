Köksmästare till Restaurang Höjdpunkten, Örnsköldsvik
Region Västernorrland / Kockjobb / Örnsköldsvik Visa alla kockjobb i Örnsköldsvik
2026-05-06
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västernorrland i Örnsköldsvik
, Nordmaling
, Kramfors
, Sollefteå
, Härnösand
eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om verksamheten
Restaurang Höjdpunkten på Örnsköldsviks Sjukhus ansvarar för måltider till patienter på Örnsköldsviks sjukhus och personalmåltider. Vi söker nu en köksmästare till oss!
I din roll som köksmästare leder du ett härligt arbetslag som tillsammans med dig och ditt inspirerande ledarskap, skapar en hög servicenivå och levererar goda matupplevelser. Du tydliggör och genomför fattade beslut på ett förtroendefullt sätt och skapar delaktighet hos medarbetarna. Vidare arbetar du målinriktat för att nå våra mål inom hållbarhet, kvalité, utveckling och bidrar till enhetens arbete mot en budget i balans. Även driver du verksamheten på ett säkert sätt enligt rådande lagstiftning och riktlinjer. Du arbetar för ett gott samarbete både internt och externt genom dialog och återkoppling.
Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 2026-09-01 eller enligt överenskommelse.
ArbetsuppgifterMat- och måltidsutveckling
Vara delaktig i framtagning av menyer
Ansvarig för kvalitetssäkring av verksamhetens produkter
Har ett ekonomiskt ansvar för kökets produkter
Ta fram och analysera statistik
Verksamhetsutveckling
KvalifikationerVi söker dig somUtbildad kock, köksmästare eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Har minst 3 års arbetslivserfarenhet som kock alternativt minst 2 års erfarenhet av arbete som köksmästare
Har erfarenhet av arbete med specialkoster
Har erfarenhet av arbete med arbetsledning eller annan arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Har kunskap inom området livsmedelshygien samt gällande lagstiftning
Har arbetslivserfarenhet av menyplanering och recepthantering
Har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Har B-körkort
Har god datorvana
Det är meriterande om duHar utbildning inom specialkost
Har arbetslivserfarenhet och kunskap i att arbeta med kostdatasystem
Har arbetslivserfarenhet och kunskap inom arbetsmiljöområdet
Har kunskap om livsmedelverkets rekommendationer för sjukhusmåltider
Har arbetslivserfarenhet av arbete inom offentlig måltidsverksamhet
Har arbetslivserfarenhet av arbete inom politiskt styrd organisation
Har goda kunskaper i engelska i tal och skrift
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaperSamarbetsförmåga
Relationsskapande
Strukturerad
Kvalitetsmedveten
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "80:2026:110". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206), https://www.rvn.se
Storgatan 1 (visa karta
)
871 85 HÄRNÖSAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Regionledningsförvaltningen Kontakt
Rekryterande chef
Roger Höglund roger.hoglund@rvn.se +4662019502 Jobbnummer
9893754