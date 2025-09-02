Köksmästare till renommerad restaurang i södra Skåne
2025-09-02
Vi söker Köksmästare
Vi letar till kunds räkning efter en erfaren och engagerad köksmästare som är en självklar ledare i köket. Du har en naturlig känsla för ordning och struktur och trivs med att leda, inspirera och utveckla ditt team.
Dina ansvarsområden:
Leda och motivera kökspersonalen i det dagliga arbetet
Ansvara för menyplanering med fokus på kvalitet och säsong
Ha övergripande koll på kökets ekonomi, inköp och råvaruhantering
Schemaplanering och bemanning för att skapa en effektiv drift
Säkerställa att rutiner och hygienstandarder alltid följs
Vi söker dig som:
Är trygg i rollen som ledare och kan skapa en god arbetsmiljö
Har dokumenterad erfarenhet som köksmästare eller souschef
Är strukturerad, lösningsorienterad och har ett öga för detaljer
Har god förståelse för köksekonomi och personalplanering
Vi erbjuder en arbetsplats med höga ambitioner, där kvalitet, samarbete och utveckling står i fokus.
Varför ska du jobba på RA Hospitality? Att jobba hos oss är framförallt väldigt roligt! Vem vill inte ha hundratals härliga kollegor och möjlighet att jobba på massor av spännande arbetsplatser?
Erfarenhet - Hos oss får du snabbt erfarenheter som annars tar flera år att uppnå. Jobba på allt från en till 30 olika arbetsplatser, hos oss finns alla möjligheter! Lär känna nya branschkollegor och skaffa dig ett brett nätverk i branschen!
Flexibelt schema - Jobba eller vara ledig? Hos oss får du sms-förfrågningar och väljer själv hur mycket, när och vart du vill jobba. Vi erbjuder både heltid, deltid och extraanställningar!
Personalaktiviteter - Få vänner för livet! Vi hittar på massa kul tillsammans för att stärka gemenskapen och visa vår uppskattning.
Friskvård och förmåner - Vi erbjuder alla våra anställda oavsett anställningsgrad rabatterade träningskort. Vi erbjuder även rabatt på hotellvistelser i hela Norden!
Utbildning - Flera gånger per år anordnar vi utbildningar på olika nivåer. Vi har också ett samarbete med externa parter, bl.a. Restaurangakademien.
Trygga och bra villkor med kollektivavtal - Hos oss ingår allt, försäkring, pension och semesterersättning. Dessutom så får du en konkurrenskraftig lön samt tillägg för obekväma arbetstider. Mer om oss RA Hospitality är Nordens ledande bemanningsföretag inom besöksnäringen. Vi har funnits i över 25 år och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo. Vi bemannar, rekryterar och outsourcar personal till hotellkedjor, stjärnkrogar, företagsrestauranger, kommuner, konferensanläggningar, cateringföretag och stora Arenor.
Våra ledord är effektivitet, kvalitet, flexibilitet och omtanke. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare RA Hospitality i Norden AB
(org.nr 556554-5828), https://www.rahospitality.se/ Arbetsplats
RA Hospitality Sverige Jobbnummer
9488310