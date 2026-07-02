Köksmästare till Privatskola i centrala Stockholm
M Dryck & Konsult AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2026-07-02
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Är du köksmästare och letar efter en av de viktigaste rollerna i samhället? Styra ett kök med barn och ungdomar.
Vill du vara med och arbeta med oss på Progressio i vårt utvecklingsarbete när det kommer till att driva samarbete, utveckling och framtidens generartion. Grunden sitter i vällagad och god mat som ska vara energirik och varierat, likväl som omtyckt och gott.
Samtidigt som du är en viktig del och trygghet i organisationen och dess utveckling.
Letar du en utmaning?
ROLLEN Som köksmästare kommer du ansvara för att helheten. Du leder du den dagliga driften, är närvarande, gillar att laga mat och är social. Du är trygg i dig själv, ser lösningar och potentiella vägar framåt för våra gäst och samarbetspartner. Du kommer att laga mat till ca 400 personer barn och ungdomare per dag som är mellan 6-15 år, säkerställa att matsalen är i uppsatt och att rutiner, inköp och listor sköts.
DET HÄR ÄR DU BRA PÅ 💥 Laga mat 👀 Driva utveckling 👯 Driva team 🥩 God råvarukännedom 🙆♀️ Inspirationskälla 🔐 Kreativ 🥁 Konceptuella färdigheter 💰Ekonomiskt lagd. Budgeten är viktig att hålla. ☎️ Duktig på kommunikation 🎦 Datorkunskap i form av kostnadskalkyler, beställningslistor, inköp och inventering DET HÄR FÅR DU 💜 - Rätt förutsättningar för att göra ett grymt jobb - Trygghet i din anställning - Friskvårdsbidrag - Dagtidsjobb - Härliga relationer med samarbetspartners, leverantörer och gäster
DET HÄR FÅR VI ✅ - Är duktig på att driva andra människor framåt - Noggrann - Social - Coachande Ledarskap - Ansvarig för budget, planering och daglig drift - Van vid att arbeta över gränser - Svenska i tal och skrift
OM ANSTÄLLNINGEN - Tillträde 3 augusti 2026 - Anställningsgrad 87,5% (möjlighet till 100%) - Lön efter överenskommelse - Försäkring och pension via Fora - Bakgrundskoll och utdrag ur belastningsregistret är ett krav - Ledig mitt under högsommaren, röda dagar och påsk LÖN 35 000 - 43 000 kr/månad VID FRÅGOR Magnus Olsson 0708-402940 magnus@progressioswe.se
OM PROGRESSIO ❤️ Vi skapar innovation med kreativa lösningar och närvaro hos våra partners. Vi finns inte bara för att hjälpa företag inom besöksnäringen med tillsättningar för nuet, utan för långt in i framtiden skapa utveckling tillsammans. Det genom att förstå vilka vägar som kan vandras, behöver förändras, för att sticka ut i sitt employer brand på arbetsmarknaden, men även för att du som kandidat ska veta vad som ingår i din anställning, få rätt förutsättningar att lyckas framåt i tiden.
Vi är övertygade om att attityd, ambitioner och growth mindset, tillsammans kommer ta oss längre. Vi styrs av värderingar där hållbarhet är centralt för utveckling i alla dess former. People, Planet and Profit.
Vissa ser oss som ett rekryteringsföretag, vi se ser oss som Framtidens funktion som sätter data, dialog, attityd och framtidsvisioner i förarsätet. Vilket gör att vi får fram ditt absolut bästa 👊🏼 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8012313-2083602". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare M Dryck & Konsult AB
(org.nr 559071-6857), https://jobb.progressioswe.se
Stockholms Centralstation (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Progressio Jobbnummer
9990364