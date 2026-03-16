Köksmästare Till Ljungby Konferens & Restaurang
2026-03-16
Vill du vara med i ett lag som tillsammans skapar matupplevelser i en verksamhet med fortsatt stark tillväxt?
Ljungby Konferens & Restaurang växer och utvecklas i snabb takt. Vi tar nya steg tillsammans, höjer ambitionen som team och bygger en modern restaurang och konferensverksamhet där samarbete, kvalitet och arbetsglädje står i centrum. Nu söker vi en köksmästare som vill kliva in som en tydlig lagledare och samtidigt vara en självklar del av laget.
Det här är en roll för dig som tror på styrkan i gemensamma prestationer. Du leder genom att vara närvarande, engagerad och inkluderande. Du skapar förutsättningar för andra att lyckas, bygger en stark teamkänsla i köket och bidrar till en kultur där alla tar ansvar och utvecklas tillsammans.
Varje vecka levererar vi allt från dagens lunch till konferenser, större arrangemang och Trojas hemmamatcher. Det kräver samspel, kommunikation och ett lag som ställer upp för varandra. Hos oss är variation, puls och kvalitet en del av vardagen och framgången är alltid ett resultat av lagets insats.
Din roll
Du leder köket och sätter standarden för kvalitet, struktur och arbetsglädje. Du arbetar själv operativt i driften och är en närvarande och tydlig ledare för teamet. Du ansvarar för inköp av råvaror, kostnadskontroll, budget och ekonomisk uppföljning samt driver menyutveckling och koncept framåt. Du har ett tydligt ekonomiskt ansvar för kökets resultat och arbetar aktivt med lönsamhet, svinnkontroll och effektiv planering. Du fördelar arbetet, utvecklar medarbetarna och säkerställer att köket levererar med hög kvalitet oavsett om det gäller dagens lunch, konferenser eller matcher och event.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av att leda kök
Är driven, affärsmässig och lösningsorienterad
Har god förståelse för ekonomi och resultatansvar
Erfarenhet av ekonomiansvar är klart meriterande
Trivs i högt tempo och ser möjligheter i förändring
Är en naturlig lagspelare som får människor att växa
Är flexibel då både dag, kväll och helgarbete förekommer
Du blir en del av ett engagerat team på sex personer där ambitionen är hög och viljan att utvecklas ännu högre.
Vi ser gärna att du kan börja i augusti.
Vill du vara med och forma framtidens restaurang och konferensverksamhet i Ljungby
Välkommen med din ansökan till Ljungby Konferens & Restaurang.
Uppstart i augusti.
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till restaurang@troja-ljungby.com
Senast ansökningsdag är 15/4
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
E-post: restaurang@troja-ljungby.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare If Troja-Ljungby
Fritidsvägen 5 Sunnerbohov (visa karta
341 35 LJUNGBY Arbetsplats
Troja Ljungby, If Jobbnummer
9799497