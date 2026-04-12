Köksmästare till Lilla Brasseriet i Saluhallen
Brattlöf Group AB / Kockjobb / Göteborg Visa alla kockjobb i Göteborg
2026-04-12
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brattlöf Group AB i Göteborg
, Karlsborg
eller i hela Sverige
Tjusigt, GOTT och glad stämning!
Allt gärna innan kl 19, tack...
Lilla Brasseriet söker köksansvarig för att stärka upp vårt gäng.
Lilla Brasseriet, Stora Saluhallen. Ett litet brasserie med glad personlighet. Grunden är i det franska köket tillsammans med svenska klassiker och närproducerade råvaror. Här vill vi att våra gäster ska känna sig sedda, omhändertagna och välkomna - som att komma hem till en varm kram. Personligt, hjärtligt och omtanke i varje detalj, varje rätt och varje möte med gäst.
Rollen
Som köksansvarig hos oss så har du tidigare erfarenheter från liknande roller och håller det övergripande ansvaret för kökets drift och utveckling. Du jobbar tätt tillsammans med ägare och andra kollegor.
Ditt passion för mat, råvaror och gästupplevelse syns i din matlagning.
Du är kreativ i det visuella på tallriken men också i nytänkande för vidareutveckling.
Din struktur skapar en bra grund för kollegor, våra arbetsrutiner och säkerställer kvaliteten på maten.
Och allt detta är innan 19.00.
Dina ansvarsområden inkluderar:
Menyutveckling i klassiska svenska/franska smaker med fokus på säsong och närproducerat i tjusiga serveringar
Ekonomiskt ansvar för köket, inklusive kostnadskontroll, inköp och leverantörsrelationer
Driva utveckling framåt med viljan att alltid förbättra
Säkerställa hög och jämn kvalitet i alla rätter
Planering och struktur i det dagliga arbetet
Leda, utveckla och inspirera kollegor
Lilla Brasseriet har öppet måndag-lördag under Saluhallens öppettider. Vårt största fokus just nu är att göra våra luncher till längta-tillbaka-luncher.
Framåt kommer vi även inkludera frukost, catering, privata middagar, AW och annat kul vi vill göra!
Lön enligt överenskommelse.
Tillträde i maj.
Är lunchen den nya middagen?!
Är du den som vill med på resan att göra Lilla Brasseriet till en härlig institution i Göteborg?!
Eller vet du någon som är perfekt för rollen?
Grön lur för ett gott samtal!
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
E-post: Johannabrattlof@gmail.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Köksmästare Lilla Brasseriet".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brattlöf Group AB
(org.nr 559448-6374)
Kungstorget 15-18 (visa karta
)
411 17 GÖTEBORG Arbetsplats
Lilla Brasseriet Jobbnummer
9849068