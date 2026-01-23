Köksmästare till Carl Engströmskolans kök i Eslövs kommun
2026-01-23
Vill du arbeta i en ledande roll där mat, människor och kvalitet står i centrum?Som köksmästare i Eslövs kommun får du möjlighet att kombinera operativt arbete i köket med ansvar för ledning, planering och utveckling. Du har ett tydligt uppdrag att skapa goda måltidsupplevelser för våra matgäster och samtidigt bidra till en trygg, engagerande och välfungerande arbetsvardag för dina kollegor.
Ditt uppdrag
Som köksmästare har du en central roll i den dagliga verksamheten. Du ansvarar för att maten håller hög kvalitet - både vad gäller smak, presentation och näringsinnehåll - och att arbetet i köket fungerar på ett tryggt och professionellt sätt.
Du leder, stöttar och utvecklar dina kollegor i det dagliga arbetet och fördelar bemanningen utifrån verksamhetens behov. Du vågar fatta nödvändiga beslut, även i pressade situationer, och bidrar aktivt till en god arbetsmiljö.
I uppdraget ingår även att:
• planera inköp och hantera råvaror med god ekonomisk hushållning
• säkerställa hantering och presentation av specialkost
• driva utveckling i det egna köket och ibland inom ett större område
• delta i och bidra till övergripande utvecklings- och förbättringsarbete
• samarbeta nära närmsta chef samt med andra köksmästare inom kommunen
Du arbetar i dialog med pedagoger, vårdpersonal, matråd, chefer och andra samarbetspartners, alltid med matgästens upplevelse i fokus.
Din erfarenhet
Vi söker dig som:
• har erfarenhet av att laga god mat från grunden i professionellt kök
• har god kunskap om specialkost
• har erfarenhet av planering, inköp och ekonomiskt ansvar
• har lett eller samordnat arbete i kök och är trygg i att ta ansvar för bemanning och daglig drift
Är det här du?
Du trivs i en roll där vardagen behöver fungera - där tydlighet, samarbete och goda relationer är avgörande för att allt ska flyta på.
• Du gillar ordning och planering och ser till att arbetet i köket är välorganiserat och förutsägbart.
• Du är en lagspelare som stöttar andra, bidrar till en god stämning och skapar trygghet i det dagliga arbetet.
• Du har lätt för att bygga förtroende och samarbeta med olika människor, både i köket och med andra verksamheter.
• Du är öppen för nya idéer och arbetssätt och ser utveckling som en naturlig del av vardagen.
• När tempot är högt behåller du lugnet och kommunicerar på ett tydligt och respektfullt sätt.
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av en engagerad måltidsverksamhet där kvalitet, samarbete och arbetsglädje står i centrum. Du är anställd inom hela måltidsavdelningen, vilket innebär möjlighet att arbeta i olika kök och tillsammans med olika kollegor och matgäster.
Vi erbjuder trygga anställningsvillkor, möjlighet att påverka och vara delaktig i utvecklingen av framtidens kommunala måltider.
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi fortlöpande utvärderar ansökningar. Alla ansökningar beaktas och ingen kommer bli anställd innan annonsen löper ut.
Det finns många goda anledningar till att välja Eslövs kommun som arbetsgivare.
Här har vi samlat några av dem:https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.
Enligt Lag om registerkontroll skall du vara beredd att lämna ett registerutdrag (högst ett år gammalt) ur polisens belastningsregister. Utdraget beställs av den arbetssökande själv från Rikspolisstyrelsen.
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Om arbetsplatsen
På måltidsavdelningen i Eslövs kommun lagar vi mat med hjärta, kvalitet och omtanke. Vår ambition är att erbjuda en helhetsupplevelse till våra matgäster - där god, vällagad mat, ett fint bemötande och trivsamma miljöer går hand i hand.
Vi lagar mat från grunden så långt det är möjligt, utifrån gästernas behov och önskemål, med ett tydligt hållbarhetsfokus. Tillsammans skapar vi en kultur som bygger på dialog, feedback, arbetsglädje och respekt för allas lika värde.
Välkommen med din ansökan
Månadslön
Enhetschef
