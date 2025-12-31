Köksmästare till Brasserie Stadsparken i Västerås

Cheffle AB / Kockjobb / Västerås
2025-12-31


Brasserie Stadsparken är en folklig och modern krog och restaurang mitt i Västerås city, härligt belägen alldeles invid vatten och i parkmiljö.
Här kan gästerna sjunka ner i en skön fåtölj med något att dricka eller samla kompisgänget för en bit mat i ett av våra mer avskilda bås. Köket lagar folklig, klassisk mat i rejäla portioner och med smaker som gästen både känner igen och överraskas av. Sommartid är Brasseriet en av stans mest besökta restauranger!

Köksmästare till Brasserie Stadsparken - Västerås vackraste vardagsrum!

Sedan 2014 har Brasserie Stadsparken vuxit till en av Västerås mest älskade mötesplatser. Med klassisk brasseriemat, en levande bar och en varm stämning på Stadsparken vid ån. Nu söker vi en erfaren och trygg Köksmästare som med professionalism, arbetsglädje och tydligt ledarskap vill leda vårt kök vidare.

Rollen:

Det här är en roll med stort ansvar - och stor frihet. Du leder och utvecklar kökets arbete,
skapar ett starkt och välmående team samt säkerställer att kvalitet, struktur och ekonomi går
hand i hand. Du är en självklar del av ledningsgruppen och bidrar aktivt till verksamhetens
utveckling.

Hos oss blir du en del av ett varmt, professionellt och engagerat team där matglädje, kvalitet och
omtanke om både gäster och kollegor står i centrum. Vi söker dig som tar ansvar, är seriös i ditt
ledarskap och verkligen vet hur man leder både kök och människor.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:

Leda, inspirera och utveckla köksteamet

Ansvara för menyutveckling tillsammans med ledningen

Personalansvar: planering, rekrytering och introduktion

Ansvara för inköp, kalkylering, svinnkontroll och köksekonomi

Säkerställa rutiner, egenkontroll och livsmedelssäkerhet

Bidra till ett professionellt, tryggt och positivt arbetsklimat

Vi tror att du är:

En erfaren och ansvarsfull ledare

Strukturerad, trygg och lösningsorienterad

Professionell men prestigelös - du leder genom att vara närvarande

Van att arbeta i en tempofylld miljö utan att tumma på kvalitet

En god kommunikatör - på svenska eller engelska

Det är meriterande om du har erfarenhet från större restaurang, hotell, brasserie eller liknande.
Formella krav

Vi söker dig som har:

Goda kunskaper i HACCP och egenkontroll

Förståelse för arbetsmiljöarbete och ledaransvar

Förmåga att kommunicera väl på svenska och/eller engelska

Dokumenterad erfarenhet från ledande roll i restaurangkök

Vi erbjuder:

Tillsvidareanställning, heltid (100 %)

Generös fast månadslön - över branschsnittet

Trygg arbetsgivare med över 30 års erfarenhet i branschen

Utvecklingsmöjligheter och utbildning

Dagtid som bas - men även kvällar och helger förekommer

Kollektivavtal och medlemskap i Visita
Tillträde: enligt överenskommelse
Placeringsort: centrala Västerås

Vi ser fram emot din ansökan via Cheffle redan idag!

2-4 års erfarenhet

Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Cheffle AB (org.nr 559139-5024)

Arbetsplats
Brasserie Stadsparken

Jobbnummer
9666653

