Köksmästare till Brasserie Stadsparken i Västerås
Cheffle AB / Kockjobb / Västerås Visa alla kockjobb i Västerås
2025-12-31
Brasserie Stadsparken är en folklig och modern krog och restaurang mitt i Västerås city, härligt belägen alldeles invid vatten och i parkmiljö.
Här kan gästerna sjunka ner i en skön fåtölj med något att dricka eller samla kompisgänget för en bit mat i ett av våra mer avskilda bås. Köket lagar folklig, klassisk mat i rejäla portioner och med smaker som gästen både känner igen och överraskas av. Sommartid är Brasseriet en av stans mest besökta restauranger!
Köksmästare till Brasserie Stadsparken - Västerås vackraste vardagsrum!
Sedan 2014 har Brasserie Stadsparken vuxit till en av Västerås mest älskade mötesplatser. Med klassisk brasseriemat, en levande bar och en varm stämning på Stadsparken vid ån. Nu söker vi en erfaren och trygg Köksmästare som med professionalism, arbetsglädje och tydligt ledarskap vill leda vårt kök vidare.
Rollen:
Det här är en roll med stort ansvar - och stor frihet. Du leder och utvecklar kökets arbete,
skapar ett starkt och välmående team samt säkerställer att kvalitet, struktur och ekonomi går
hand i hand. Du är en självklar del av ledningsgruppen och bidrar aktivt till verksamhetens
utveckling.
Hos oss blir du en del av ett varmt, professionellt och engagerat team där matglädje, kvalitet och
omtanke om både gäster och kollegor står i centrum. Vi söker dig som tar ansvar, är seriös i ditt
ledarskap och verkligen vet hur man leder både kök och människor.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Leda, inspirera och utveckla köksteamet
Ansvara för menyutveckling tillsammans med ledningen
Personalansvar: planering, rekrytering och introduktion
Ansvara för inköp, kalkylering, svinnkontroll och köksekonomi
Säkerställa rutiner, egenkontroll och livsmedelssäkerhet
Bidra till ett professionellt, tryggt och positivt arbetsklimat
Vi tror att du är:
En erfaren och ansvarsfull ledare
Strukturerad, trygg och lösningsorienterad
Professionell men prestigelös - du leder genom att vara närvarande
Van att arbeta i en tempofylld miljö utan att tumma på kvalitet
En god kommunikatör - på svenska eller engelska
Det är meriterande om du har erfarenhet från större restaurang, hotell, brasserie eller liknande.
Formella krav
Vi söker dig som har:
Goda kunskaper i HACCP och egenkontroll
Förståelse för arbetsmiljöarbete och ledaransvar
Förmåga att kommunicera väl på svenska och/eller engelska
Dokumenterad erfarenhet från ledande roll i restaurangkök
Vi erbjuder:
Tillsvidareanställning, heltid (100 %)
Generös fast månadslön - över branschsnittet
Trygg arbetsgivare med över 30 års erfarenhet i branschen
Utvecklingsmöjligheter och utbildning
Dagtid som bas - men även kvällar och helger förekommer
Kollektivavtal och medlemskap i Visita
Tillträde: enligt överenskommelse
Placeringsort: centrala Västerås
Vi ser fram emot din ansökan via Cheffle redan idag!
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
