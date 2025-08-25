Köksmästare till Boqueria Stockholm
2025-08-25
Boqueria är inspirerad av gemenskapen, glädjen och smakerna som finns i den spanska matkulturen. En livlig restaurang där maten står i centrum, där vi samlas för att umgås och njuta av härlig spansk mattradition. Det livliga bordet där allt delas, från mindre tapas till större raciones. ¡Bienvenidos!
Boqueria Stockholm som ligger i MOOD Gallerian centralt i Stockholm. Det är en spansk restaurang som består av två delar, matsalen och Torget.
I matsalen, som är integrerad med ett öppet kök, serverar vi hela menyn med tapas, raciones, paella m.m. Det råder en familjär stämning i en stimmig miljö - med spansk mattradition i centrum.
Torget är Boquerias mötesplats och är som en saluhall och servering i ett, där alla platser och bord är lediga för drop in. Det är här vi håller våra event med DJs eller liveakter. På Torget säljer vi även spanska delikatesser som ostar, charkuterier, konserver och autentiska pintxos.
Nu söker vi köksmästare Tycker du om människor, högt tempo, har erfarenhet från yrket och gillar att ge personlig service? Då är vi arbetsplatsen för dig!
Arbetet: Du kommer att arbeta i vårt hektiska kök. Där kommer du att vara en del av vårt fantastiska team på härliga medarbetare som tillsammans jobbar mot samma mål, att ge våra gäster en fantastik service. Boqueria arbetar med öppet kök mot matsalen så köket och matsalen jobbar tätt tillsammans.
Vem söker vi: Vi söker dig som brinner för service, har talang för att skapa en god gästupplevelse samt har tidigare erfarenhet som köksmästare eller souschef. Du är kreativ och har självklart ett stort intresse för matlagning och råvaror. Hos oss får du möjlighet att jobba i en pulserande miljö där din talang för service får komma till användning varje dag.
Erfarenheter du tar med och delar med oss: Vi ser gärna att du har en relevant utbildning samt yrkeserfarenhet. Vi ser gärna att du talar flytande engelska eller ett skandinaviskt språk. Erfarenhet av budgetering och annat arbete i ledande befattning är meriterande.
Vi erbjuder: Vi kan erbjuda en 100% heltidsanställning som startar med en provanställning. Du kommer kunna erbjudas arbete både dag- och kvällstid samt helger.
Bifoga ett fullständigt CV med bild och övriga uppgifter.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan! Ersättning
