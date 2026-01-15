Köksmästare och souschefs Stockholm se hit!
SÖK NYTT JOBB - PÅ DINA VILLKOR!
Vi ska bli Sveriges bästa hotell- och restaurangföretag - tillsammans med dig. Låter det ambitiöst? Det är det också!
FRAM siktar på att bli den mest effektiva rekryteringsplattformen och mötesplatsen för ledare inom besöksnäringen.
Är du hyfsat nöjd idag men är ute efter guldjobbet?
VILKA ÄR FRAM?
På FRAM är vi helt övertygande om att arbeta på hotell eller restaurang är världens roligaste jobb. Vi är ett personligt rekrytering- och bemanningsföretag som arbetar uteslutande inom hotell- och restaurangbranschen. Vi ser på branschen lite annorlunda. Vi uppskattar våra kollegor och på riktigt brinner för det här.
Vi är flera hundra anställda, dussinet på kontoren i Stockholm, Malmö, Göteborg och det går verkligen skitbra för oss.
Självklart är vi ett auktoriserat bemanningsföretag, medlemmar i Visita och anslutna till kollektivavtal.
Vi har framgångsrikt tagit över stora delar av marknaden i Göteborg, Malmö och nu har FRAM etablerat sig här i Stockholm på riktigt sedan 2023 med flera ruttade kollegor på kontoret som kan branschen i alla avseenden. Vi satsar stenhårt, tar inga fångar och har för avsikt att bli den i särklass bästa arbetsgivaren för oss branschfolk inom hotell- och restaurangbranschen.
Allt vi gör är transparent, öppet, ärligt och vi skippar skitsnacket.
FRAM jobbar endast med seriösa bolag och vi väljer vilka vi jobbar med. Våra kunder är allt från stora koncerner, schyssta kvarterskrogar, ledande hotellkedjor, bra företagsrestauranger, arenorna och mötesanläggningar där gemensamma nämnaren är att det är reko, hela och rena arbetsplaster med schysst nivå, god stämning med sunda värderingar.
Vi tar inga kortsiktiga beslut och alla som joinar oss har vi för avsikt att arbeta med i många år framöver. Vare sig det är våra kollegor, beställare, vänner eller våra kunder.
EN TJÄNST SOM BETYDER NÅT!
Våra beställare tillika vänner som branschkollegor med mandat och ansvar för att att rekrytera nyckelpositioner vänder sig stadigt till oss på FRAM för jäkla effektiva rekryteringar. Det handlar främst om vassa hovmästare, slipade köksmästare och eller driftiga souschefs men även förekommit förfrågningar av personalcheftjänster, GMs och FnBs på feta företag och schyssta koncerner.
Inte för att skryta men vi har löst ett ordentligt gäng rekryteringar sen vi drog igång här i Stockholm .
Vi på FRAM helt och hållet skippar säljtugget mot både kund, konsult, kandidat och jobbar transparent så här på FRAM brukar det gå undan och smärtfritt. Vi är inga vänta-och-seare.
Andra mer traditionella bemanning- och rekryteringsföretag plockar inte upp telefonen eller tar en kravprofil om de inte får skamlöst förskottsbetalt, skeva garantier som inte funkar i verkligheten ibland med halvtaskig leverans. Det här tycker vi på FRAM är jäkla fräckt, oschysst mot både beställaren och arbetstagaren som inte alls främjar någon eller branschen i allmänhet.
Hos oss kostar det inte en spänn att rekrytera genom.
Är vi med på ett hörn, hittar guldjobb till bra folk, gör våra kunder en solid är det en win-win-win. Bra va! Det är vårt sätt att nätverka, lär känna bra folk som minns oss och sprider ordet.
HUR FUNKAR DET?
Superenkelt. Slå oss en signal eller skicka in en spontanansökan så hör vi av oss a.s.a.p. På telefon kommer vi att beta av vad som motiverar och inspirerar dig, dina mål, dina krav och lite annat formalia. Är du som oss och är på hugget så bokar vi in ett möte här hos oss på vårt kontor på Västmannagatan i stan.
Du får lära känna oss och du får känna oss på pulsen, vi får se att du är presentabel och vet vad du talar om. Vi skriver vi in dig i vårt affärssystem och börjar beta av din profil.
För eller senare kommer vi att ringa dig om ett potentiellt guldjobb. Du får reda på allt som rör tjänsten, vilket företag det är på, lönenivå, ansvarsområden bl.a. Eftersom vi alla talar samma språk i den här branschen vet du mer eller mindre direkt om det är intressant eller inte. Är det så att du vill veta mer så ser vi till att spika ett möte mellan dig och vår kontakt på företaget i fråga.
Landar du jobbet? Fan vad kul att höra. Stort grattis! Vi kräver ingenting tillbaka. Någonsin. Det är bara kul att göra bra saker för bra folk.
Vi är proffs, sköter det snyggt så du behöver inte vara nojjig om du vill hålla det mellan oss.
ANSÖKAN!
Ring mig, Douglas, på 08 51 51 29 00 om du har frågor eller skicka in en blänkare så återkommer vi a.s.a.p.
