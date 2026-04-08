Köksmästare/Kock till Skivarps Gästgivaregård, Skåne
Vin och Mat i Skåne AB / Kockjobb / Skurup Visa alla kockjobb i Skurup
2026-04-08
, Svedala
, Ystad
, Sjöbo
, Trelleborg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vin och Mat i Skåne AB i Skurup
Skivarps Gästgivaregård i Skurups kommun söker en kunnig, ambitiös, lojal och kreativ Köksmästare/Kock till vårt kök.
Gården är ett familjeföretag som ägs och drivs av Jeanette & Johan Bohman sedan 2003. Här finns 16 hotellrum, 2 matsalar, vinbodega och uteservering. Verksamheten är säsongsbaserad och startar runt påsk och fram till slutet av november/december.
Gästgivaregårdens kök bygger på mycket traditionell mat men med en modern touch. Vi jobbar med lokala råvaror så långt det är möjligt och om tid finnes så odlar vi örter, kryddor och bär själva. Vi har ingen lunchservering utan vi är en kvällsrestaurang. Vi arrangerar även kalas, bröllop, minnesstunder och luncher för förbokade grupper. Vi arrangerar vinprovningar med mat varje vecka under sommaren.
Under våren har vi öppet onsdag - lördag och under sommaren varje dag. Det är då såklart dina arbetstider blir, men som du förstår så varierar arbetstiderna under säsongen. På gården finns ett övernattningsrum för personal då det kan vara svårt att åka med kommunala medel till och från gården under kvällar och helger. Vi kan även hjälpa till att hitta annan bostad i närheten om det behövs. Har du egen bil så finns såklart parkering.
Är du den Köksmästare/Kock vi söker, du som har erfarenhet av a la carte-kök och allehanda matlagning som krävs i ett sådant kök, har känsla för planering och gör det, kan hantera allergener, kan arbeta självständigt likaväl som med andra kockar/kallskänk. Du är noga med miljön och hygien i köket. Du kan jobba såväl i situationer då vi har väldigt mycket gäster men även då vi har färre gäster.
Skicka din ansökan till Jeanette Bohman på e-post jeanette@skivarp.com
med CV och ett personligt brev och kontaktuppgifter. Vi tar inga ansökningar per telefon. Notera att endast ansökningar med ovanstående erfarenhet och kunskap beaktas och vi hanterar ansökningar löpande.
Vår hemsida hittar du på www.skivarp.com
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
E-post: jeanette@skivarp.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Köksmästare/Kock 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vin och Mat i Skåne AB
(org.nr 559474-0457), http://www.skivarp.com
Landsvägen 32 (visa karta
)
274 50 SKIVARP
Vin & Mat i Skåne AB Jobbnummer
9843296