Kökshjälp till strukturerat produktionskök i Stockholm
2026-01-03
Rebelly söker kökshjälp till vårt produktionskök i Stockholm.
Vi arbetar med färdiglagad, växtbaserad mat för våra fasta-program. Det här är inte restaurangarbete utan produktion i lugnt tempo, med tydliga rutiner och fokus på kvalitet.Publiceringsdatum2026-01-03Dina arbetsuppgifter
förberedelse av råvaror
packning och märkning av måltider
disk och ordning i köket
enklare köksuppgifter i produktionen
Vi tror att du:
är noggrann och pålitlig
trivs med praktiskt arbete
uppskattar struktur och ordning
har köksvana (meriterande men inget krav)
Om Rebelly
Rebelly är ett Stockholm-baserat bolag som arbetar med fasting mimicking diet - fasta med färdiglagad mat. Vår verksamhet växer och vi söker nu fler som vill vara en del av produktionen bakom våra leveranser.Om tjänsten
Arbetsplats: Stockholm
Start: omgående
Låter det intressant? Skicka in din ansökan så hör vi av oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
E-post: gustav@rebelly.se Arbetsgivare Rebelly AB
(org.nr 559288-0800) Jobbnummer
9668304