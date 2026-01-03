Kökshjälp till strukturerat produktionskök i Stockholm

Rebelly AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm
2026-01-03


Rebelly söker kökshjälp till vårt produktionskök i Stockholm.
Vi arbetar med färdiglagad, växtbaserad mat för våra fasta-program. Det här är inte restaurangarbete utan produktion i lugnt tempo, med tydliga rutiner och fokus på kvalitet.

Publiceringsdatum
2026-01-03

Dina arbetsuppgifter
förberedelse av råvaror
packning och märkning av måltider
disk och ordning i köket
enklare köksuppgifter i produktionen

Vi tror att du:
är noggrann och pålitlig
trivs med praktiskt arbete
uppskattar struktur och ordning
har köksvana (meriterande men inget krav)

Om Rebelly
Rebelly är ett Stockholm-baserat bolag som arbetar med fasting mimicking diet - fasta med färdiglagad mat. Vår verksamhet växer och vi söker nu fler som vill vara en del av produktionen bakom våra leveranser.

Om tjänsten
Arbetsplats: Stockholm
Start: omgående
Låter det intressant? Skicka in din ansökan så hör vi av oss.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
E-post: gustav@rebelly.se

Arbetsgivare
Rebelly AB (org.nr 559288-0800)

Jobbnummer
9668304

