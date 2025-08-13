Kökschef till vårt kreativa kök på Hotell Dannegården i Trelleborg
2025-08-13
Slår ditt hjärta extra volter när du står i köket och trivs du när tempot är högt? Vi på Hotell Dannegården i Trelleborg letar nu efter vår nästa kökschef som kan leda vårt kök i rätt riktning tillsammans med sitt team.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet sedan tidigare och som är en ledare som leder med fokus, passion och glädje.
Brinner för matlagning och göra det extra för att gästen ska få den upplevelsen hen förtjänar
Det är meriterande om du har erfarenhet kring köksekonomi och egenkontroll
Har struktur, ordning och renlighet
Känner du igen dig? Då är det jobbet för dig och precis den vi söker.
Vi ser fram emot att höra ifrån dig och motta din ansökan.
Intervjuer görs löpande (är annonsen kvar så finns möjligheten fortfarande) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: business@dannegarden.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KÖKSCHEF". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ivholts Restaurang & Hotell AB
(org.nr 556944-8854), http://www.dannegarden.se
Strandgatan 32 (visa karta
)
231 62 TRELLEBORG Kontakt
Platschef
Sara Hansen business@dannegarden.com 0708525520 Jobbnummer
9456910