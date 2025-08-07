Kökschef till Spånga Gymnasium och Spånga Grundskola
2025-08-07
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vår kökschef går i pension och vi söker nu en ersättare.
Vill du vara med och utveckla skolmåltidsverksamheten med våra erfarna kockar och köksbiträden?
Spånga gymnasium och Spånga grundskola har cirka 850 elever. Skolan ligger vackert beläget i ett villaområde, nära pendeltåg och bussar. Skolans restaurang lagar cirka 1700 måltider per dag, varav cirka 800 måltider levereras till närliggande Solhems- och Solängsskolorna. I skolan bedrivs caféverksamhet till grundskolans och gymnasiets elever.
Din roll
Som kökschef har du ett personal-, verksamhets, och budgetansvar. Det innebär bland annat att:
• Du arbetsleder och strukturerar arbetet i köket, som består av 2 kockar och 3 köksbiträden
• Inom givna budgetramar samordnar du arbetet med att utforma och planera matsedlar samt gör beställningar av livsmedel från avtalade leverantörer i inköpsportalen Agresso och ansvarar för ekonomisk uppföljning.
• Du ansvarar för att bevaka att lagar och förordningar och riktlinjer inom verksamhetsområdet följs.
• Du ansvarar för att egenkontroll och HACCP genomförs.
• Du ansvarar för att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete
• Du ansvarar för rekrytering, genomföra medarbetarsamtal och se till att medarbetarna får nödvändig kompetensutveckling.
• Du ansvarar även för maskinell utrustning och felanmälan.
• En stor del av arbetet består av administrativa arbetsuppgifter men du medverkar även i arbetet i köket.
• Ansvara för bemanningen vid frånvaro samt registrera i LISA
Maten som serveras i skolrestaurangen ska alltid vara, god, tilltalande, modern, nyttig. Tillsammans arbetar vi för att minska klimatpåverkan, matsvinnet, höja andelen ekologiskt och utveckla skolmåltiden. Skolmaten är viktig för att eleverna ska få en bra skoldag och skolresultat. Det här innebär att du måste ha stor kunskap om specialkost, säker mat och skollagens krav på näringsriktiga måltider. En viktig arbetsuppgift är att arbeta med service och bemötande samt att stadens riktlinjer gällande skolmåltider följs.
I rollen som kökschef ingår också att skapa en positiv, utvecklande och hållbar arbetsmiljö i köket inom satta ramar. Din närmsta chef blir Administrativ chef.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har gått 3-årigt gymnasium inom livsmedelsprogrammet eller annan dokumenterad utbildning inom området.
Du har minst 3-4 års erfarenhet inom storkök/restaurang, god datorvana.
Vi vill att du har haft arbetsledande befattning tidigare och det är meriterande om du tidigare arbetat i Stockholms stads olika system, som t.ex Agresso.
För att lyckas i rollen som kökschef krävs det att du är organiserad, stresstålig och tycker om att arbeta strukturerat. Du har en hög arbetsmoral och har lätt för att samarbeta med dina kollegor. Det är viktigt att du ser och bemöter medarbetare och matgäster på ett trevligt och professionellt vis. Du har god förmåga att utrycka dig i tal och skrift.
För ytterligare önskvärda erfarenheter, förmågor och personliga egenskaper - se stadens rekryteringsprocess.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi kan komma att tillämpa provtjänstgöring.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-08-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4532". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Spånga gymnasium Kontakt
Katarina Kwarnmark katarina.kwarnmark@edu.stockholm.se 076-8251670 Jobbnummer
9448848