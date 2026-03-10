Kökschef till restaurang i Norge utvecklande roll med boende
2026-03-10
Vi rekryterar nu en kökschef till en restaurang i Norge.
Som kökschef får du en central roll i verksamheten och ansvarar för att leda köket, planera arbetet och säkerställa hög kvalitet på maten som serveras. Tjänsten passar dig som har erfarenhet från restaurangkök och vill utvecklas vidare i en ledande position.Dina arbetsuppgifter
• Ansvara för kökets dagliga drift
• Leda och planera arbetet för kökspersonalen
• Arbeta med menyplanering och råvaruhantering
• Säkerställa kvalitet och struktur i köket
Vi erbjuder
• Konkurrenskraftig lön
• Heltidstjänst
• Stabil arbetsgivare
• Boende erbjuds vid behovKvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet från restaurangkök
• Har arbetat som kökschef eller souschef (meriterande)
• Är strukturerad och har god ledarskapsförmåga
• Kan kommunicera på engelska eller skandinaviskaSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV till:cv@scandicrekruttering.com
Skriv "Kökschef Norge" i ämnesraden.
Rekryteringen sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
E-post: cv@scandicrekruttering.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hjorton AB
(org.nr 559497-4726)
753 20 UPPSALA Arbetsplats
Scandicrekruttering.com Jobbnummer
9789196