Kökschef till restaurang i Norge karriärmöjlighet med boende

Hjorton AB / Kockjobb / Malmö
2026-03-10


Publiceringsdatum
2026-03-10

Om tjänsten
Vi söker nu en erfaren kökschef till en restaurang i Norge.

I rollen ansvarar du för kökets dagliga drift, planering av menyer och ledning av kökspersonalen. Tjänsten passar dig som trivs i en dynamisk restaurangmiljö och vill arbeta i ett professionellt kök med höga ambitioner.

Dina arbetsuppgifter
• Leda och fördela arbetet i köket
• Planera menyer och arbeta med råvaror
• Säkerställa kvalitet och struktur i köket
• Ansvara för kökets organisation och samarbete med restaurangledningen

Vi erbjuder

• Konkurrenskraftig lön
• Heltidstjänst
• Möjlighet till längre anställning
• Boende erbjuds vid behov

Kvalifikationer
Vi söker dig som:

• Har erfarenhet från restaurangkök
• Har arbetat som kökschef eller souschef
• Är strukturerad och ansvarstagande
• Kan kommunicera på engelska eller skandinaviska språk

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV till:

cv@scandicrekruttering.com

Skriv "Kökschef Norge" i ämnesraden.

Rekryteringen sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
E-post: cv@scandicrekruttering.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hjorton AB (org.nr 559497-4726)
211 20  MALMÖ

Arbetsplats
Scandicrekruttering.com

Jobbnummer
9789194

