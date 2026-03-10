Kökschef till restaurang i Norge karriärmöjlighet med boende
2026-03-10
Publiceringsdatum2026-03-10Om tjänsten
Vi söker nu en erfaren kökschef till en restaurang i Norge.
I rollen ansvarar du för kökets dagliga drift, planering av menyer och ledning av kökspersonalen. Tjänsten passar dig som trivs i en dynamisk restaurangmiljö och vill arbeta i ett professionellt kök med höga ambitioner.Dina arbetsuppgifter
• Leda och fördela arbetet i köket
• Planera menyer och arbeta med råvaror
• Säkerställa kvalitet och struktur i köket
• Ansvara för kökets organisation och samarbete med restaurangledningen
Vi erbjuder
• Konkurrenskraftig lön
• Heltidstjänst
• Möjlighet till längre anställning
• Boende erbjuds vid behovKvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet från restaurangkök
• Har arbetat som kökschef eller souschef
• Är strukturerad och ansvarstagande
• Kan kommunicera på engelska eller skandinaviska språkSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV till: cv@scandicrekruttering.com
Skriv "Kökschef Norge" i ämnesraden.
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
E-post: cv@scandicrekruttering.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
211 20 MALMÖ
