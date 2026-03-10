Kökschef till restaurang i Norge bra villkor & boende

Hjorton AB / Kockjobb / Västerås
2026-03-10


Publiceringsdatum
2026-03-10

Om tjänsten
Vi rekryterar nu en kökschef till en restaurang i Norge.

Som kökschef har du en viktig roll i verksamheten och ansvarar för kökets dagliga drift samt att leda och utveckla köksteamet. Tjänsten passar dig som har erfarenhet från restaurangkök och vill arbeta i en professionell restaurangmiljö.

Dina arbetsuppgifter
• Leda och organisera arbetet i köket
• Planera menyer och arbeta med råvaror
• Säkerställa kvalitet och struktur i köket
• Samarbeta med restaurangens ledning

Vi erbjuder

• Konkurrenskraftig lön
• Heltidstjänst
• Möjlighet till långsiktig anställning
• Boende erbjuds vid behov

Kvalifikationer
Vi söker dig som:

• Har erfarenhet från restaurangkök
• Har arbetat som kökschef eller souschef
• Är organiserad och ansvarstagande
• Kan kommunicera på engelska eller skandinaviska

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV till:

cv@scandicrekruttering.com

Skriv "Kökschef Norge" i ämnesraden.

Rekryteringen sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
E-post: cv@scandicrekruttering.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hjorton AB (org.nr 559497-4726)
721 30  VÄSTERÅS

Arbetsplats
Scandicrekruttering.com

Jobbnummer
9789198

