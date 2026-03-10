Kökschef till restaurang i Norge bra villkor & boende
Hjorton AB / Kockjobb / Västerås Visa alla kockjobb i Västerås
2026-03-10
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hjorton AB i Västerås
, Stockholm
, Göteborg
, Malmö
, Luleå
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-10Om tjänsten
Vi rekryterar nu en kökschef till en restaurang i Norge.
Som kökschef har du en viktig roll i verksamheten och ansvarar för kökets dagliga drift samt att leda och utveckla köksteamet. Tjänsten passar dig som har erfarenhet från restaurangkök och vill arbeta i en professionell restaurangmiljö.Dina arbetsuppgifter
• Leda och organisera arbetet i köket
• Planera menyer och arbeta med råvaror
• Säkerställa kvalitet och struktur i köket
• Samarbeta med restaurangens ledning
Vi erbjuder
• Konkurrenskraftig lön
• Heltidstjänst
• Möjlighet till långsiktig anställning
• Boende erbjuds vid behovKvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet från restaurangkök
• Har arbetat som kökschef eller souschef
• Är organiserad och ansvarstagande
• Kan kommunicera på engelska eller skandinaviskaSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV till:cv@scandicrekruttering.com
Skriv "Kökschef Norge" i ämnesraden.
Rekryteringen sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
E-post: cv@scandicrekruttering.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hjorton AB
(org.nr 559497-4726)
721 30 VÄSTERÅS Arbetsplats
Scandicrekruttering.com Jobbnummer
9789198