Kökschef till Ragnerud Kök - där naturen möter smakupplevelser
Ragnerud Business AB / Kockjobb / Färgelanda Visa alla kockjobb i Färgelanda
2025-12-30
, Munkedal
, Uddevalla
, Vänersborg
, Mellerud
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ragnerud Business AB i Färgelanda
Ragnerud Kök på Ragnerud Vandringsdestination i södra Dalsland
Ragnerud är inte bara en plats - det är en upplevelse. Mitt i den dalsländska naturen, omgiven av vandringsleder, sjöar och skog, ligger Ragnerud Vandringsdestination med sitt uppskattade Ragnerud Kök. Här möts gäster för att njuta av lokalproducerade råvaror, storslagna vyer och en varm, naturnära atmosfär.
Nu söker vi ny Kökschef med passion för matlagning, ledarskap och hållbarhetstänk - någon som vill vara med och forma matupplevelser som speglar naturen omkring oss.Publiceringsdatum2025-12-30Om företaget
Ragnerud Vandringsdestination är en plats där lugn, äventyr och smakupplevelser möts. Vid foten av Kroppefjäll erbjuder vi vandring, avkoppling och mat nära naturen.
För oss är det viktigt att arbeta hållbart och det gör vi genom att använda oss av närproducerade råvaror och så naturliga produkter som möjligt. Vi väljer alltid svenskt och vi vill alltid kunna välja lokala råvaror och produkter från Västsverige samt Dalsland. Vi använder naturen som skafferi och många ingredienser finner vi i skogen och har med i våra mat- och dryckesmenyer.
Din roll
Som Kökschef hos oss får du ett helhetsansvar för köket och dess utveckling. Du leder det dagliga arbetet, inspirerar ditt team och säkerställer att Ragnerud Kök levererar mat som är enkel, smakrik och skapad med omtanke. Naturen är vår inspiration, och vi värnar om lokala råvaror, säsongsbetonade menyer och genuina smaker.
Du kommer bland annat att:
Leda och utveckla köksteamet med ett coachande och närvarande ledarskap
Skapa säsongsbaserade menyer med fokus på lokalproducerade råvaror
Kvalitetssäkra köksrutiner, hygien och arbetsflöden
Ansvara för inköp, kostnadskontroll och lagerhantering
Bidra till att stärka helhetsupplevelsen på Ragnerud Vandringsdestination
Vi söker dig som:
Har gedigen erfarenhet inom restaurangkök, gärna i ledande befattning
Brinner för hållbarhet, enkelhet och vällagad mat
Trivs i en konstruktiv och kreativ miljö
Är strukturerad, kommunikativ och trygg i att ta ansvar
Inspireras av naturen och av att arbeta i en miljö som lever i takt med säsongerna
Vi erbjuder:
En unik arbetsmiljö vid vackra Ragnerudsjön och Kroppefjäll
Stora möjligheter att påverka och utveckla köket och menyn
Ett nära och familjärt team
Säsongsvariation, varierad arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik
En plats där arbetet får kombineras med lugn, energi och Dalslands bästa naturupplevelser
Vid behov av boende hjälper vi till att komma i kontakt med hyresvärd
Låter det här som något för dig?
Skicka din ansökan med CV och ett personligt brev till oss.
Intervjuer sker löpande - tveka inte att höra av dig!
Välkommen till Ragnerud Kök - där smak och natur går hand i hand. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: jobb@ragnerud.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kökschef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ragnerud Business AB
(org.nr 559078-2891), https://www.ragnerud.com/swe/restaurang/
Jolsäter 15 (visa karta
)
458 97 HÖGSÄTER Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ragnerud Kök Jobbnummer
9666579