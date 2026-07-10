Kökschef till Kollektivkrogen Hopkoket - Ost & Deli
Ps Partner AB / Kockjobb / Göteborg Visa alla kockjobb i Göteborg
2026-07-10
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, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Kock sökes till Kollektivkrogen Hopkoket i Mölndal
Nu söker vi en kock som vill vara med och bygga något annorlunda. Något genuint. Något som ägs och drivs av människor med en gemensam kärlek till mat, dryck och gemenskap.
Hopkoket är ett unikt kollektivägt koncept där cirka 70 medlemmar tillsammans äger och driver både restaurang och ostbutik. Här möts människors engagemang med professionellt restaurang- och butikskunnande för att skapa en levande mötesplats i Mölndal.
Om Hopkoket
Vi bygger, tillsammans med dig, en bistro med tydlig inspiration från det franska köket, men utan att låsa oss vid traditioner eller landsgränser. Vi hämtar gärna influenser från andra matkulturer, experimenterar med nya idéer och låter säsongens råvaror styra.
Vår ambition är att vara en kvarterskrog med hög kvalitet på både mat och dryck. Vi vill erbjuda en varm, avslappnad och personlig upplevelse där gästerna känner sig hemma samtidigt som de får något utöver det vanliga.
Verksamheten består av:
En bistro med fokus på kvalitet, råvaror och matglädje
Catering för företag och privata sällskap
Event, temakvällar och andra matupplevelser
En ostbutik som samspelar med restaurangen genom råvaror och smakmöten
Ostbutiken och restaurangen verkar i samma lokal och kompletterar varandra. På dagen är lokalen en ostbutik med ett väletablerat utbud och på kvällen förvandlas den till en levande bistro.
I verksamheten finns två nära samverkande arbetslag:
Ett team med anställda medarbetare som driver och utvecklar ostbutiken.
Kollektivkrogen där medlemmarna tillsammans med proffs i köket skapar restaurangupplevelsen.
Om rollen
Det här är inte ett traditionellt kockjobb.
Som kock på Hopkoket kommer du att vara den person i restaurangen som har den största restaurang- och kökskompetensen. Servis, bar och disk bemannas av medlemmar i kollektivet som arbetar ideellt vid sidan av sina ordinarie yrken.
Det innebär att du får en viktig roll i att skapa struktur, trygghet och kvalitet i verksamheten. Du behöver trivas med att stötta, vägleda och samarbeta med människor som kanske är läkare, ingenjörer, lärare, företagare eller tjänstepersoner till vardags – men som förenas av sitt intresse för mat, dryck och mötet med människor.
För rätt person är detta en unik möjlighet att vara med och bygga en restaurangkultur från grunden.Publiceringsdatum2026-07-10Dina arbetsuppgifter
Tillaga och presentera mat med hög kvalitet och omsorg
Bidra till utveckling av menyer och nya rätter
Ansvara för att kökets arbete håller hög kvalitet och god struktur
Delta i cateringuppdrag och event
Arbeta med säsongsanpassade råvaror
Samarbeta med ostbutiken för att skapa inspirerande smakmöten
Stötta och samarbeta med medlemmar som arbetar i restaurangen
Säkerställa god hygien, köksekonomi och ordning i verksamheten
Vem är du?
Vi tror att du:
Är utbildad kock eller har dokumenterad erfarenhet från restaurangkök
Har ett stort intresse för råvaror, smaker och hantverk
Gillar mötet med människor lika mycket som matlagningen
Trivs i en miljö där alla inte har restaurangbakgrund
Har tålamod, prestigelöshet och en naturlig förmåga att lära ut
Tycker att det är roligt att samarbeta med människor i olika åldrar och från olika branscher
Är självgående, ansvarstagande och lösningsorienterad
Du behöver inte vara en kökschef – men du behöver vara trygg i din yrkesroll och uppskatta att vara den som kan restauranghantverket bäst.
Därför ska du välja Hopkoket
Hos oss får du möjlighet att:
Vara med och skapa en helt ny restaurang från grunden
Arbeta i ett unikt kollektivägt koncept med cirka 70 delägare
Sätta avtryck på både meny, kultur och arbetssätt
Arbeta nära engagerade människor som drivs av matglädje och gemenskap
Få stor frihet och möjlighet att påverka
Kombinera bistro, catering, event och kreativ menyutvecklingSå ansöker du
Låter det här som ett sammanhang där du skulle trivas? Perfekt - sänd med din CV och besvara några frågor. Vi kikar löpande, vårt mål är att vi har någon på plats i september. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7349293-2097572". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PS Partner AB
(org.nr 556816-1961), https://www.pspartner.se
Johan Willins gata 6 (visa karta
)
416 64 GÖTEBORG Arbetsplats
PS Partner Jobbnummer
10000094