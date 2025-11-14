Kökschef rekryteras till Holiday Club i Åre!
2025-11-14
Om Holiday Club Åre
"Holiday Club Åre, fjällens äventyrshotell, öppnade 2004. Hotellet håller öppet året runt och ligger mitt i Åre by mellan fjäll och sjö. Här finns det massor med plats för mat- och rörelseglädje. Det finns ett 800 kvm stort inglasat SATS-gym, utomhusgym och hinderbana, upplevelsebad med Saunaworld, spinningsal samt yogasal med panoramautsikt över sjön och fjällvärlden. Alla de 250 hotellrummen är rymliga och tillsammans med 117 lägenheter finns en kapacitet för upp till 1500 boendegäster. Det finns också konferensmöjligheter för både små och stora grupper med Holiday Club Arena som rymmer upp till 3000 personer. Utanför hotellet finns oändliga fjällvidder, norra Europas största liftsystem och flera mil välpreparerade spår och leder samt mysiga Åre by."
Mer om Holiday Club kan du läsa här: Fjällens äventyrshotell i Åre | Holiday Club
Nu söker vi en passionerad Kökschef/Team Leader Kitchen till fjällens mest upplevelserika hotell!
Holiday Club driver flera restauranger, bland annat Eatery Åre och O'Learys, samt en omfattande konferens- och eventverksamhet.
Restaurangverksamheten är en central del av Holiday Clubs koncept, där ambitionen är att erbjuda högkvalitativa måltider för alla gäster - från frukost och lunch till à la carte-middagar och specialevent. Utöver den dagliga driften genomförs större arrangemang som konferenser för upp till 1 500 personer samt evenemang som Åre Sessions, som lockar över 3 000 besökare.
Om rollen:
Kökschefen har det övergripande ansvaret för köksverksamheten på Holiday Club Åre. Rollen innebär att leda och utveckla köksteamet, planera och följa upp den dagliga driften samt säkerställa hög kvalitet, effektivitet och lönsamhet i alla delar av verksamheten.
Tjänsten innebär ett nära samarbete med F&B Manager, restaurangchefer, bokningen och övriga ledare inom hotellet. Kökschefen är en viktig del av verksamheten för Food & Beverage och har en central roll i att säkerställa en välfungerande helhet mellan restauranger, frukostservering, konferens och event.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Leda, planera och utveckla köksteamet inom restaurangerna Eatery och O'Learys, samt frukost, konferens och event
Ansvara för köksekonomi, kalkylering, inköp, lagerhållning och kostnadskontroll
Säkerställa att mat och servering håller högsta möjliga kvalitet samt att menyer och koncept utvecklas i linje med gästernas behov
Organisera och följa upp driften med fokus på effektivitet, kvalitet och säkerhet
Utveckla rutiner och arbetssätt som bidrar till en trygg och inspirerande arbetsmiljö
Introducera, handleda och utveckla nya medarbetare samt bidra till en positiv teamkultur
Delta i planering och genomförande av större evenemang och säsongsarrangemang
Kvalifikationer och erfarenhet:
För rollen som kökschef söks en person med dokumenterad erfarenhet från en liknande position inom hotell-, restaurang- eller eventverksamhet. Erfarenhet från större anläggningar, säsongsstyrd verksamhet eller resortmiljö är särskilt meriterande.
Krav och önskvärda kvalifikationer:
Flerårig erfarenhet som kökschef eller souschef
God kunskap inom köksekonomi, planering och arbetsledning
Erfarenhet av menyutveckling, råvaruhantering och moderna matkoncept
Förståelse för hygien-, miljö- och säkerhetsrutiner i storkök
Goda administrativa kunskaper och förmåga att arbeta mot budget och nyckeltal
Flytande svenska och engelska i tal och skrift Publiceringsdatum2025-11-14Dina personliga egenskaper
Rollen kräver en trygg och närvarande ledare med ett tydligt men coachande förhållningssätt. Du förväntas vara organiserad, lösningsorienterad och ha förmågan att prioritera i en miljö där tempot och arbetsuppgifterna varierar med säsongen.
Engagemang, samarbetsförmåga och ett genuint intresse för mat, människor och service är avgörande för att lyckas i rollen.
Erbjudande:
Holiday Club Åre erbjuder en ansvarsfull och utvecklande roll i en inspirerande miljö med stor variation i arbetet. Du får möjlighet att påverka och utveckla verksamheten i samarbete med engagerade kollegor och ledare.
Tjänsten erbjuder:
En central roll i en etablerad och välrenommerad resortverksamhet
Möjlighet att arbeta med både daglig drift och större event
Ett engagerat och sammansvetsat team med stark teamkänsla
En kreativ och stimulerande arbetsmiljö i fjällvärlden
Kollektivavtal och goda personalförmåner
Boende kan lösas tillfälligt vid behov tills man hittat sitt eget boende.
Ansökan:Tjänsten är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse. Urval sker löpande, så ansök gärna så snart som möjligt. För frågor kontakta sara.mjornell@majola.se
.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
