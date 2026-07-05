Kökschef med expertis inom tyska koncept och gastronomi
Vinterträd Gdn AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2026-07-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vinterträd Gdn AB i Stockholm
Köksmästare sökes – Var med och utveckla ett unikt tyskt gastrokoncept
Brinner du för matlagning, ledarskap och att skapa nya smakupplevelser? Nu söker vi en engagerad och kreativ Köksmästare som vill vara med och utveckla vårt moderna tyska gastrokoncept.Publiceringsdatum2026-07-05Arbetsuppgifter
Leda och fördela arbetet i köket.
Arbeta aktivt i den dagliga produktionen.
Säkerställa hög kvalitet på mat med ledningsgruppen.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som köksmästare, souschef eller annan ledande roll i restaurangkök.
Är en trygg ledare som inspirerar och bygger starka team.
Har ett genuint intresse för matlagning och menyutveckling.
Är kreativ, strukturerad och lösningsorienterad.
Har god kunskap om livsmedelshygien och kvalitet.
Ansvara för råvaruhantering, hygien och egenkontroll.
Introducera, motivera och utveckla kökspersonalen.
Låter detta som din nästa utmaning? Vi ser fram emot att höra från dig!
Ansök redan idag – urval och intervjuer sker löpande.
Arbetsplatsen är i Gallerian Regeringsgatan 29, Stockholm Restaurang German Beer Hall Gallerian. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02
mail
E-post: gallerian@germanbeerhall.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vinterträd Gdn AB
(org.nr 559474-1232)
Regeringsgatan 29 (visa karta
)
111 53 STOCKHOLM Arbetsplats
German Beer Hall Gallerian Kontakt
Charbel Botros gallerian@germanbeerhall.se Jobbnummer
9992771