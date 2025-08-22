Kökschef - ansvarig för lunch till nyöppningen av Portofino

Nära Vänner Macelleria AB / Kockjobb / Stockholm
2025-08-22


Kökschef - ansvarig för lunch till nyöppningen av Portofino

Vi på Portofino är i startgroparna för att öppna en helt ny restaurangupplevelse - en plats där genuina smaker, hög kvalitet och härlig atmosfär möts. Till lunchen satsar vi på svenska klassiker och italienska favoriter. Nu söker vi en kökschef med huvudansvar för lunchverksamheten som vill vara med och forma menyn, teamet och köket från grunden.

Om rollen

Som kökschef för lunchen blir du drivande i att bygga upp vår lunchverksamhet. Du kommer att:
* Utveckla och planera lunchmenyn med fokus på svensk-italienska rätter
* Ansvara för att lunchserveringen håller högsta kvalitet och effektivitet
* Leda, inspirera och utbilda kökspersonalen
* Säkerställa goda rutiner för hygien, ekonomi och planering
* Arbeta nära restaurangledningen för att skapa en attraktiv och lönsam lunchverksamhet

Vi söker dig som
* Har erfarenhet som kökschef eller souschef, gärna med fokus på lunchservering
* Har gedigen kunskap om både svensk och italiensk matlagning
* Är organiserad, kreativ och trivs med att leda ett team
* Brinner för matglädje och för att skapa en högklassig gästupplevelse

Vi erbjuder
* En unik möjlighet att forma och bygga upp en helt ny verksamhet
* Stort utrymme för kreativitet i menyn
* Ett engagerat team och en arbetsplats där kvalitet och trivsel står i fokus
* Konkurrenskraftiga villkor

Vill du bli en del av Portofinos resa och sätta din prägel på vår lunchupplevelse?
Skicka din ansökan med CV och ett kort personligt brev till jobbahospanevino@gmail.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
E-post: jobbahospanevino@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nära Vänner Macelleria AB (org.nr 556968-4110)
101 30  STOCKHOLM

Jobbnummer
9470857

