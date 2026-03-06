Köksbiträde till Vaxholm - mixa glass, smaka och njut av jobbet!
2026-03-06
Drömmer du om en sommar där du får skapa äkta hantverksglass varje dag? Är du en noggrann, uthållig och ansvarstagande person som bor i området och som älskar att jobba med råvaror, recept, renlighet och rutiner?
Perfekt - vi söker en glassmästare till Glass på Hörnet i Vaxholm.
Här får du jobba bakom kulisserna och skapa den ljuvliga gelaton som det sköna glassgänget serverar till glada gäster. Det är ett fysiskt jobb där du lyfter tunga säckar, kartonger och glassbyttor, rör ihop ljuvliga smaker och ser till att produkterna håller högsta kvalitet - varje timme, varje dag... och du älskar utmaningen!
TJÄNST Glassmästare ARBETSTIDER/LÖN/PERIOD Du jobbar som Glassmästare 6-9 timmar per dag med mycket frihet när du förstått ditt ansvar. Möjlighet att jobba extra. Start är maj och gänget behöver dig fram till september/oktober. Det finns inte så stora möjligheter att vara ledig (mer än dina två dagar/v under högsäsong). Lön enligt avtal. Vi ser helst att du bor i närområdet med max 30 min resväg.
ARBETSUPPGIFTER/ANSVAR
Du ansvarar för att...
tillverka dagens glass från grunden - recept, mixning, frysning, kvalitetstest (och ja, du får smaka hur mkt som helst!).
köket och maskinerna är skinande rena - hygien är A och O.
det är minutiöst ordningsamt och undanplockat - utrymmet är rätt litet.
styra över dina arbetstider så att glass alltid finns påfyllt i alla frysar, men att när det också är fullt så kan du ta men är en del av vårt team - frihet under ansvar gäller här!
Ditt arbete innebär inga direkta gästmöten, ingen försäljning, servering - bara tillverkning av glass, glass, glass!
VEM SKULLE ÄLSKA ATT VARA GLASSMÄSTARE? Vi letar efter dig som trivs med ett högt arbetstempo och gillar fysiskt arbete samt bor i Vaxholm eller i närområdet. Du har en arbetsmoral utöver det vanliga och ser det som självklart att ta ansvar och vara på plats när det behövs. Du gillar att jobba självständigt, men vet också att du är en viktig del av teamet. Ordning och reda är en självklarhet för dig, och du har en naturlig förståelse för vikten av hygien. Dessutom ser du det som en bonus att lyfta 25-kilossäckar med socker - "perfekt, träning på jobbet!"
Du är en arbetsmyra med en ordningsam ådra - du följer recept noggrant och ser till att maskinerna sköts som de ska. Har du dessutom erfarenhet av kök, bageri eller livsmedelsproduktion är det meriterande.
DU FÅR...
• en härlig sommar i Vaxholm, skärgårdens pärla.
• chansen att jobba i ett fantastiskt team (som älskar det du gör!).
• en arbetsplats där kvalitet och hantverk står i fokus.
Låter det här som ditt drömjobb? Då vill vi ha din ansökan nu!
Ansök genom vårt rekryteringsverktyg - vi tar inga ansökningar via mejl. Se till att hålla koll på din inkorg, vi hörs snart!
