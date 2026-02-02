Köksbiträde till vår produktionsavdelning sommaren 2026
2026-02-02
Buhres på Kivik ligger vid hamnen i Kivik på Österlen och består av fisk- och delikatessbutik, rökeri samt restaurang med olika serveringsavdelningar.
Sedan 2016 ingår Buhres i Lagnell Group som driver Laxbutikerna på Västkusten.
Målsättningen är att utveckla och bibehålla en välmående arbetsplats och besöksmål, där både gäster och personal trivs och känner sig välkomna.
Vi söker inför kommande säsong morgonpigga och glada matlagare som kan hjälpa oss med att laga kall mat till våra olika avdelningar men främst till vår butik. Arbetspassen börjar redan vid kl.07:00 och slutar tidig eftermiddag.
Dina arbetsuppgifter blir att laga mat till dessa enheter. Utbudet av rätter och produkter från havet är brett. Vi serverar allt från räkmackor, smörre brö, poké bowls, pajer, wraps, olika sallader, desserter till diverse fisk- och skaldjursfat.
Vem är du?
Du är trygg och självgående i din yrkesroll. Du är positiv och gillar högt tempo. Att arbeta organiserat och rent är självklart för dig.
Avslutad hotell & restaurangutbildning och yrkeslivserfarenhet är meriterande.
Stämmer detta in på dig är du välkommen att söka dig till ett rutinerat gäng med glimten i ögat!
Skicka in ditt CV och personliga brev till ansokan@buhres.se
Personalboende med eget badrum och gemensamt kök finns att hyra vid behov.
Tjänstens omfattning: 50-75%
Tjänstens varaktighet: 1-3 månader.
Tillträde: Enligt ö.k.
Lön: Timlön enligt kollektivavtal.
OB-och semesterersättning tillkommer utöver timlönen.
Buhres är anslutna till Vista. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28
E-post: ansokan@buhres.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Produktionen". Arbetsgivare Buhres Fisk i Kivik AB
(org.nr 556392-0346), http://buhres.se
Hamnplan (visa karta
)
277 30 KIVIK Kontakt
Henrik Nilsson ansokan@buhres.se Jobbnummer
9718667