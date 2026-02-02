Köksbiträde till Sillaluckan vår och sommar 2026
2026-02-02
Vill du ingå i ett härligt gäng och servera mat i stundom högt tempo? Då är det till vår "Lucka" du ska söka dig.
Buhres på Kivik ligger vid hamnen i Kivik på Österlen och består av fisk- och delikatessbutik, rökeri samt restaurang med olika serveringsavdelningar. Luckan med hemlagad snabbmat, Buhres Bistro med drop-in och en bred fisk- och skaldjursmeny efter säsong, samt vår restaurangdel Verandan där vi har bordsservering, temakvällar, event och större beställningar.
Sedan 2016 ingår Buhres i Lagnell Group, som även äger och driver Laxbutikerna på västkusten.
Om jobbet
I Luckan serverar vi snabbmat som görs från grunden. Vi steker sill, kokar potatismos, lägger räkmackor, tillverkar såser efter våra egna recept, tar emot beställningar, expedierar i kassan och mycket mer.
I Luckan arbetar man i lag om 5-6 personer. Du arbetar 4 dagar ena veckan och 3 dagar den andra veckan. Du som ingår i vårt team kommer att få en lärarledd utbildning i livsmedelshygien av Anticimex. Utbildning på plats sker också kontinuerligt och ordinarie personal finns alltid nära tillhands att få hjälp av.
Vem är du?
Du är som person positiv och bidrar till en god arbetsmiljö. Du vill göra ditt yttersta för att våra gäster ska få en bra upplevelse när de besöker oss. Du ser hellre lösningar än problem och tycker om att arbeta med mat och människor. Du gillar att arbeta organiserat och rent då det är viktigt med god livsmedelshygien.
Tjänsten är på 75-100% och arbetstiderna innefattar dag, kvälls-och helgarbete, dock senast till 21:00.
Tillträde: Enligt ök.
Lön: Timlön enligt kollektivavtal.
OB-och semesterersättning tillkommer utöver timlönen.
Buhres är anslutna till Visita. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28
E-post: ansokan@buhres.se Arbetsgivare Buhres Fisk i Kivik AB
(org.nr 556392-0346), http://buhres.se
Hamnplan (visa karta
)
277 30 KIVIK Kontakt
Henrik Nilsson ansokan@buhres.se Jobbnummer
9718650