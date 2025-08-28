Köksbiträde till Robin Mila pizzeria, Göteborg

Robin Mila Pizzeria HB / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg
2025-08-28


Robin Mila Pizzeria söker köksbiträde för heltidsanställning.

Dina arbetsuppgifter kommer att bestå utav sedvanliga arbetsuppgifter i en restaurang såsom servering, disk, städning, lagerhantering med mera.

Vi söker dig som har erfarenhet från restaurangbranschen och är stresstålig, lojal samt arbetsam. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Välkommen med din ansökan via e-post!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08
E-post: Robinmilapizzaria2@outlook.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Robin Mila Pizzeria Hb
Skanstorget 2 (visa karta)
411 22  GÖTEBORG

Jobbnummer
9481593

