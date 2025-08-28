Köksbiträde till Robin Mila pizzeria, Göteborg
2025-08-28
Robin Mila Pizzeria söker köksbiträde för heltidsanställning.
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå utav sedvanliga arbetsuppgifter i en restaurang såsom servering, disk, städning, lagerhantering med mera.
Vi söker dig som har erfarenhet från restaurangbranschen och är stresstålig, lojal samt arbetsam. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Välkommen med din ansökan via e-post!
Sista dag att ansöka är 2025-09-08
E-post: Robinmilapizzaria2@outlook.com Omfattning
Skanstorget 2
)
