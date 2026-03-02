Köksbiträde till Pizza Hörnan i Bollebygd

Kazan, Ramazan / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg
2026-03-02


Nu söker vi ett köksbiträde till vår restaurang, Pizzeria Hörnan i Bollebygd.
I dina arbetsuppgifter ingår förberedelser av råvaror, diskning, städning och diskplockning.
Det är viktigt att du är stresstålig då arbetstempot bitvis kan vara högt. Du ska även fungera bra i grupp.
Endast ansökningar per mail, vänligen respektera det.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: umudayolculuk_91@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kazan, Ramazan
Blåsvädersgatan 16 Lgh 1203 (visa karta)
418 32  GÖTEBORG

Arbetsplats
Kazan Ramazan

Jobbnummer
9772402

